3 знака зодиака ждут большие неудачи: гороскоп до конца недели

В жизни каждого случаются черные полосы, однако неудачи следует воспринимать как необходимое и важное условие для развития. В период с 6 по 11 февраля некоторым знакам придется быть внимательными, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Астрологи предостерегают не ставить заоблачные планы на следующую неделю – все может пойти не так, как вы надеялись. Тяжелые транзиты Марса и Нептуна, Луна в квадрате с Ураном и новолуние в Водолее делают эту неделю не лучшей для воплощения замыслов, поэтому лучше просто плыть по течению.

Овен

Старайтесь не проявлять свой упрямый и вспыльчивый характер, конфронтация на работе может вызвать сильную реакцию. Также это не слишком подходящее время, чтобы брать на себя большую ответственность – дела могут пойти совсем не так, как вы планировали. Вероятно, рабочие ссоры заставят вас почувствовать себя униженными – и вы еще долго не сможете отпустить ситуацию.

В настоящее время происходят значительные влияния Марса, и если вы хотите подняться над трудностями, попробуйте просто отойти от негатива. Чем больше вы реагируете, тем больше показываете, что привязаны к всеобщему одобрению. Покажите силу молчанием, а не новым конфликтом.

Рак

Влияние Меркурия и Нептуна убедило вас, что вскоре должно произойти нечто невероятное. Однако не стоит слишком рисковать – сейчас наступил период размышлений и отстраненного созерцания. Вы можете почувствовать, будто вы находитесь не в том месте, не в то время.

Сложный этап неуверенности следует просто переждать. Вскоре вас ждет много положительных влияний Юпитера, так что будьте открыты к новым идеям. Вы сможете преодолеть отрицательные чувства, как только поймете, что вам не нужно уделять им столь много внимания и времени.

Козерог

Неделя будет очень драматичной, однако причина прежде всего в том, как вы оцениваете ситуацию. Вы погрузитесь в ностальгию по прошлому, и вам будет казаться, что все самое лучшее в вашей жизни уже произошло. Вы будете долго и тщательно рассматривать ошибки, которые привели вас к настоящему времени.

Неделя принесет момент осознания, когда вы поймете, что можете себя излечить. Вы станете на путь исцеления и сможете более правильно оценить ситуацию. Быть счастливым – это выбор, в основном зависящий от вашего мировосприятия и жизненной философии.

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