Романтика, проблемы или отдых: гороскоп на 6 мая для всех знаков зодиака

Тельцов ждет много романтики, одинокие уроженцы знака даже могут встретить любовь. Стрельцам придется решать проблемы, а Рыбы могут отдохнуть.

Таролог и прогнозист Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 6 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня благотворительность - ваше второе имя, вы искренне беспокоитесь о проблемах других, беспокоитесь о том, чтобы у них было все хорошо, целый день занимаетесь тем, что обеспечиваете комфорт и защиту других людей.

Телец

Внезапно может отыграться романтическая тематика. То ли кто-нибудь милый и бывший даст о себе знать, то ли может случиться знакомство с интересным человеком, который будет проявлять к вам неподдельный интерес.

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Близнецы

Придется где-то выступать, о чем-то рассказывать, словом, находиться на публике и в центре внимания. Не всеми такая ваша активность и публичность будут восприняты положительно, но вы получите свои аплодисменты.

Рак

День не очень благоприятен для какой-либо открытости и активных действий, как бы вы ни пытались что-то делать, ваши действия будут если не блокироваться, так замедляться, будто кто-то очень не заинтересован в вашем продвижении.

Лев

Дружеские посиделки сегодня будут очень нужны, как для вас, так и для ваших друзей. Поэтому, несмотря на вашу безумную занятость, найдите время для того, чтобы собраться и посидеть всем вместе, перемыть косточки знакомым и просто обняться.

Дева

Будет немало разных хлопот и беготни – вы все время пребываете в движении и общении, но это все какое-то пустое, бессодержательное, да и результатов всей этой суеты тоже пока не будет видно.

Весы

Пришло время проявлять здоровую агрессию, чтобы вам не залезли на голову, нужно как-то активнее себя проявлять и заявлять о своих желаниях или нежеланиях, о границах и стремлениях. Словом, не следует подстраиваться под других.

Скорпион

Самая главная задача сегодня – позаботиться о материальном, заработать деньги, закупить продукты, создать определенный запас продовольствия и денег, в конце концов, можно заняться сельским хозяйством, чтобы позаботиться о будущем.

Стрелец

Сейчас ожидается очень много работы, особенно вы что-то будете делать в направлении реализации ваших новых замыслов. Сегодня у вас будет как раз время и вдохновение, чтобы поработать на себя.

Козерог

Позаботьтесь сегодня о других, но прежде поинтересуйтесь, хотят ли люди вашей помощи, готовы ли они принимать вашу поддержку. В конце концов не стоит навязываться со своей добротой.

Водолей

Чувствуется определенная усталость, которая связана и с длительным напряжением, и с достаточно интенсивной работой, и тем, что вы занимаетесь более рутинным делом, чем выполняете какие-либо творческие задания.

Рыбы

Настроение у вас уже расслабленое, можете себе позволить отдохнуть и даже получить удовольствие, и это могут быть довольно умеренные и спокойные вещи, которые вы когда-то и удовольствием не считали.

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