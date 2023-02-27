Романтика или тяжелая работа: гороскоп до 5 марта для всех знаков зодиака

Львов ждет настоящая романтика, они испытают множество счастливых эмоций. Весам придется тяжело работать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 5 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Количество контактов растет, и у вас будет множество возможностей встретиться с разными людьми. Поэтому у вас будет время для общения, дискуссий, презентаций, словом, разных разговоров, как с отдельными людьми, так и с целыми коллективами.

Телец

Неделя будет очень важна, учитывая те глобальные решения, которые вы должны принимать сейчас. Вы будете решать, вы стоит ли вам покупать или продавать недвижимость, продвигаться ли дальше по карьерной лестнице, запускать ли новый бизнес, переезжать ли на новое место.

Близнецы

Международное сотрудничество на этой неделе активизируется, вы заключаете контракты, договариваетесь с иностранными партнерами, просто общаетесь с широкой аудиторией, в том числе из-за границы.

Рaк

Деньги на этой неделе будут поступать с приятной регулярностью, ведь вы заранее позаботились о том, чтобы не просто чувствовать себя в безопасности, но и испытывать истинное удовольствие от такого количества получаемых средств.

Лев

Любовь на этой неделе может полностью изменить ваши планы. И вместо того, чтобы спокойно жить и творить, вы можете принять решение куда-то переехать, положить начало чего-то, например, создать партнерский союз, семью, династию.

Дева

Лучшая стратегия этой недели – это решительные активные действия, направленные на завоевание новых высот. Не стоит ожидать, что вам все упадет в руки, ваша задача – активно добиваться поставленных целей.

Весы

Неделя будет заполнена тяжелой работой, вы как впряжетесь с понедельника в целый ряд различных дел, так придёте в себя только ближе к воскресенью. На самом деле, это очень хорошо, что вы чем-то заняты, потому что в голову тогда не лезут разные лишние мысли.

Скорпион

На повестке дня – семейный праздник, какие-то торжества, юбилеи, различные приятные мероприятия, которые либо вы организуете, либо принимаете непосредственное участие. И целую неделю вы будете готовиться к этому, планировать, закупать необходимое.

Стрелец

Нужно будет показать себя с наилучшей стороны, ведь за вами будут внимательно следить, всю вашу работу – тщательно исследовать, возможно, вы проходите какую-то сертификацию или сдаете экзамены. В общем, будьте очень усердными.

Козерог

Будьте готовы к тому, чтобы защищать свои интересы и убеждения, и это могут быть достаточно жесткие противостояния, когда вам приходится быть очень убедительными, а еще смелыми и решительными, способными четко формулировать и даже иногда применять кулаки.

Водолей

Новый этап в вашей жизни не заставит себя ждать. Это может быть смена работы, места жительства, вы можете попасть в новый коллектив, полностью сменить окружение, оказаться даже там, куда совсем не собирались.

Рыбы

Будьте готовы к каким-то приятным подаркам и сюрпризам, как денежным, так и имущественным, впрочем, это могут быть просто милые знаки внимания типа цветов или открыток с милыми надписями и признаниями.

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