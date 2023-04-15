Романтика или проблемы: гороскоп на 15-16 апреля для всех знаков зодиака

Овнов ждет настоящая романтика, одинокие уроженцы знака могут встретить особенного человека. Рыбы столкнутся с проблемами, решить которые им будет не под силу.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 15-16 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Эти выходные могут стать хорошим началом романтических отношений, вы познакомитесь, а возможно, недавно познакомились с интересным человеком, с которым вам захочется поддержать контакты и перевести знакомство во что-то более интимное.

Телец

В жизнь врываются новые знакомства, какая-то новая информация, предпочтения, вы можете овладевать новыми маршрутами, читать новые книги. Словом, для вас эти выходные могут стать началом новой жизни, стартом чего-то прогрессивного.

Близнецы

В повестке дня – немало разноплановой работы, ведь и о родственниках нужно позаботиться, и к празднику подготовиться, и ваши увлечения будут требовать времени и усилий, еще и друзья будут нуждаться в вашем внимании и помощи.

Рак

Те солидные суммы, которые к вам сейчас приходят, могут даже вас несколько озадачить, но они свидетельствуют о том, насколько вы ценны для общества и человечества в целом. Поэтому спокойно принимайте все, что приходит.

Лев

Физической работы и всяческой активности будет в эти выходные слишком много, возможно, вы несколько не рассчитали время и свои силы и имеете все шансы переработать и выдохнуться. Поэтому большого удовольствия от этих выходных можете и не получить.

Дева

Выходные станут просто образцовыми, буквально эталоном семейного отдыха со всеми его атрибутами, когда все вокруг собираются вместе, вспоминают прошлое, мечтают о будущем и делают все, чтобы семья действительно была местом, где вы отдыхаете.

Весы

Очень светлые и радостные выходные намечаются, они приносят много любви, добра и света. Правда, вы можете искать выход из непростой ситуации, но все решается довольно быстро и уже скоро вы снова чувствуете, что жизнь прекрасна.

Скорпион

Где же взять тот же заряд бодрости, чтобы справиться с тем количеством задач, которые перед вами стоят? Что-то вам не очень хочется заниматься всеми этими делами, и вы с легкостью делегируете что-то другим, а кое-что даже приказываете.

Стрелец

Будет очень непростая задача – создать приятную и праздничную атмосферу, сделать все, чтобы семья собралась вместе, возможно, даже примирить тех, кто давно находится почти в состоянии войны. В общем, стать центром, который объединяет всех.

Козерог

Лучшим выбором будет отправиться в эти выходные куда-то подальше от дома, к родственникам или на экскурсию, или позволить себе более длительный отдых. В конце концов, можете пуститься к друзьям на дачу.

Водолей

Чувствуете себя расслабленными и вполне удовлетворенными жизнью, ведь все вокруг происходит именно таким образом, каким вы себе представляли. Вы не слишком напрягаетесь, самую тяжелую работу кто-то делает за вас, а вы только кайфуете и празднуете.

Рыбы

Возможно, вы сейчас слишком переживаете о разных условностях и обязательствах, которые сами на себя повесили и не слишком свободно можете распоряжаться собственным временем. Поэтому чувствуете себя связанными и разочарованными.

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