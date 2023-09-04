Романтика или много работы: гороскоп на неделю до 10 сентября для всех знаков зодиака

Скорпионы на этой неделе окунутся в романтику, одинокие могут встретить вторую половинку. Близнецы будут усердно работать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 10 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

И снова борьба, и покой вам только снится. И на этот раз вы соперничаете и с противниками, и с конкурентами, и с самими собой, а иногда даже с ветряными мельницами, чтобы не сидеть на месте, а немного потренироваться.

Телец

Сейчас вы философски настроены и получаете удовольствие просто от самого факта существования, ведь сейчас вы кайфуете от возможности наблюдать за природой и людьми и чувствовать себя частью этого прекрасного мира.

Близнецы

Чрезвычайно загруженная неделя, куда вы будете пытаться вставить, кроме своей привычной работы, еще и кучу встреч, переговоров, увлечений, ярких впечатлений и всего того, что доставит вам удовольствие.

Рак

Появляются новые смыслы в жизни, и у вас будто крылья вырастают и энергии прибавляется. И вам удается и быстро свою запланированную привычную работу выполнять, да и уделять немало времени прокладыванию троп в новых направлениях.

Лев

Ваши родные на этой неделе будут главными действующими лицами в вашей жизни, вы много с ними общаетесь, совместно решаете какие-то важные вопросы, возможно, что-то празднуете или готовитесь к грандиозному празднованию.

Дева

Возможны какие-то праздники, вечеринки или публичные события, на которые вы попадете, или которые будете организовывать. Ведь вы сейчас выступаете вдохновителем и двигателем всех процессов, вокруг вас собираются мощные личности, которые способны перевернуть этот мир.

Весы

Вашу голову занимают темы деловые и производственные, ну возможно, немного финансовые. Но в основном вы заняты работой, пытаясь наладить все процессы так, чтобы вы могли не спеша работать, еще и успевать жизнью наслаждаться.

Скорпион

Вам сейчас будет не до работы, ведь буйным цветом расцветают чувства, ведь вы в самом начале отношений, когда вокруг не видите ничего, кроме вашей любви. К счастью, этот период будет длиться недолго, скоро вы собой овладеете и вернетесь к реальности.

Стрелец

Сейчас не стоит рваться вперед, оставайтесь скромными и умеренными, тщательно планируйте свои шаги, сохраняйте силы, можете даже прятаться за других, только бы вас не нагрузили лишней работой, потому что вам нужно восстановиться.

Козерог

Просто с понедельника вы оказываетесь в вихре невероятных событий и приключений, когда новые идеи вас настолько увлекают, что в конце недели вы можете оказаться в новых местах и новых обстоятельствах, на новой работе, а может и где-то за границей.

Водолей

На вас будут пытаться наступать, или с открытым забралом противостоять, а кто-то и подло подставлять. И в ваших силах превратить эти коварные намерения других в ваше победное шествие, и показать себя как смелого и честного человека.

Рыбы

Первую половину недели лучше никуда не спешить, больше планировать, чем что-либо делать, словом, разгоняться понемногу, а вот со среды вы уже выходите на свои привычные мощности и начинаете показывать настоящую производительность.

Как сообщал OBOZREVATEL, планетарные процессы сентября 2023 года серьезным образом повлияют на финансовое положение большинства знаков зодиака. Причем многие изменения станут настоящей неожиданностью.

Юпитер начнет ретроградное движение 4 сентября и будет находиться в секторе отношений, брака и соглашений. Это дает шанс знакам зодиака наполнить отношения страстью.