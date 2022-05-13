Романтика, деньги или перспективное предложение: гороскоп для всех знаков зодиака на 13 мая

Тельцов ждет много романтики, а Скорпионы получат крупную сумму денег, которая им сейчас очень нужна. Водолеям сделают переспективные предложения по работе, и они будут смело строить планы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 13 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

День обещает быть очень светлым и мощным, вы переполнены энергией, у вас столько сил, что вы готовы и землю перевернуть, особенно если это нужно будет для ваших родных и любимых.

Телец

Неожиданно может случиться любовь, так внезапно нагрянет, и вы уже ничего не можете с собой поделать, думаете об определенном человеке. Возможно, это станет началом нового романа, а может, все завершится, так и не начавшись.

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Близнецы

Спокойный и медленный день, который лучше посвятить разным спокойным занятиям, творчеству, созерцанию пейзажей или природы. Просто сбавьте обороты и насладитесь в полной мере тем, что находится вокруг вас.

Рак

Вы находитесь в плену определенных иллюзий, причем сами их создали, и сами поверили. И на определенном этапе они играли свою положительную роль, но сегодня может оказаться, что полезнее было бы посмотреть правде в глаза.

Лев

Можно устроить небольшой праздник или хотя бы позволить себе встречу с приятными людьми, заполните ее разговорами, воспоминаниями и мечтами. И это будет похоже на давнее и забытое, но такое милое сердцу общение с друзьями.

Дева

Придется сегодня играть роль строгого, но справедливого руководителя, организовывать вокруг себя разные процессы, вдохновлять и мотивировать людей работать ради общего блага.

Весы

Этот день может изменить вашу дальнейшую жизнь, ведь сегодня вы решаете завершить какие-то проекты или отношения и начать все с чистого листа. Поэтому не медлите, а смелее начинайте перемены.

Скорпион

Финансовые поступления сегодня будут значительными. Впрочем, это не будет неожиданностью, вы все тщательно подсчитали, а люди и вселенная помогли вам получить то, чего вы действительно заслуживаете.

Стрелец

Планирование сегодня имеет особое значение. Уделите достаточно времени для того, чтобы как следует осмыслить все данные, проанализировать и вычислить будущие риски и все же наметить себе дальнейшие перспективы.

Козерог

Сегодня вокруг вас собираются тучи и разные недоброжелатели, но вы с легкостью решаете все сложности, разгоняете тучи и побеждаете. Боевой дух у вас сейчас на подъеме, так что вам удается все преодолеть.

Водолей

Давние знакомые вдруг вспомнят о вас и появятся на горизонте с интересными предложениями. Это несколько разнообразит вашу жизнь, заставит смотреть на вещи с другой точки зрения и строить новые планы.

Рыбы

Вы сегодня очень бережливы, сохраняете как силы, так и средства, считаете каждую копейку, взвешиваете каждый грамм и не тратите лишних усилий, хотя порой это будет слишком и приводит даже к ухудшению отношений.

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