Ретроградный Сатурн изменит жизнь двух знаков: достигнут всего, о чем мечтают

Период ретроградного Сатурна настанет 17 июня. Это будет действительно судьбоносное время для представителей некоторых знаков зодиака. Придется распрощаться с прошлым и окончательно понять, что так, как раньше – никогда уже не будет.

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По словам астрологов, изменения принесут глубинное переосмысление ценностей. У Близнецов будет счастливый период с июня по ноябрь, а Козерогов ждет проверка на прочность.

Близнецы

Следует подготовиться – изменения будут молниеносно быстрыми. Все, о чем вы так давно мечтали начнет наконец воплощаться в жизнь. И счастливый период продлится с июня по ноябрь.

Вы настойчиво работали ради лучшей жизни и своих мечтаний, так что звезды советуют не сбавлять темпы. Трудолюбие принесет плоды. Однако не стоит рассеивать внимание на лишние споры и ссоры – они вам сейчас не нужны. Лучше сосредоточьтесь на своих целях и не упускайте возможности заявить о себе миру.

Козерог

На вас ретроградный Сатурн будет иметь неоднозначное влияние. В некоторых сферах состоится настоящая проверка на прочность. Астрологи предупреждают, что следующие месяцы будут нестабильными и непростыми.

Однако есть и отличные новости – вы сможете наладить личную жизнь. В трудный период рядом будет любимый человек, который станет крепкой опорой, поймет, поможет и поддержит.

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