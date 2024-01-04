Ретроградный Меркурий закончился: как это повлияет на каждый знак зодиака

Начало этого года состоялось в условиях ретроградного Меркурия. Планета коммуникаций и общения двигалась из знака Козерога в знак Стрельца, смещая акценты из детального планирования на спонтанном действии. Теперь, когда ретроград Меркурия завершился, пора снова навести порядок в своей жизни и делах.

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Астрологи рассказали, что этот транзит принесет каждому знаку зодиака. Узнайте свой прогноз подробнее из материала далее.

Овен

После ретроградного Меркурия контуры ваших мыслей, личных убеждений и мировоззрения станут более четкими и глубокими. Вы будете увереннее формулировать мысли и сможете заинтересовать других своей точкой зрения. Вам очень важно тщательно усвоить концепцию, прежде чем поделиться ею. Благодаря обновленной энергии Меркурия убедитесь, что информация, которую вы распространяете, является точной и обоснованной.

Телец

После завершения ретрограда Меркурия вы начнете лучше отдавать себе отчет в своих финансовых перспективах и обязательствах. Вы обнаружите, что готовы уйти от привычной осторожности и пойти на продуманный риск при распределении своего времени, ресурсов и энергии. Ваш подход к финансовым решениям будет отмечен оптимизмом, который заменит любые предыдущие тенденции к беспокойству или стрессу.

Близнецы

Возвращение Меркурия к проградному движению предлагает более четкое понимание ваших межличностных отношений. Если высказывать свои мысли близким вам было сложно, вскоре это изменится и вы сможете общаться более открыто и свободно. Этот свежий взгляд также прольет новый свет на ваши романтические отношения. Однако не забывайте придерживаться своих обещаний. Важно помнить, что некоторым идеям нужно время на полное развитие.

Рак

Вы снова обратите внимание на свой распорядок дня, привычки и рутинные практики. Благодаря вновь обретенной ясности вам будет легче внедрить в свою жизнь ритуалы, поощряющие свободу и разнообразие. Для вас, как для знака, управляемого Луной, очень важно придерживаться гибкого подхода к своим диетическим привычкам. Вы лучше поймете, как поддерживать молодость своего тела и при этом не тратить на это слишком много времени и сил.

Лев

После завершения ретроградного Меркурия вы сосредоточитесь на выражении своего настоящего "я", примете собственную подлинную сущность. Вы почувствуете стремление исследовать идеи, возбуждающие у вас радость и удовольствие. А также начнете искать компанию, вызывающую вдохновение и отвечающую вашему творческому духу.

Дева

Меркурий – ваша планета и ее возвращение к прямому движению даст вам более четкое представление о долгосрочных стремлениях и целях по отношению к собственному жизненному пространству. Вы почувствуете вдохновение к смелым переменам. Эти изменения будут соответствовать вашему стремлению к свободе и гибкости в домашней обстановке, поэтому не отвергайте их.

Весы

Вы хорошо увидите те проекты и концепции, которые назревали в вашем сознании. Благодаря более ясному мышлению вы сможете погрузиться в обучение и лучше изучить интересующие вас предметы. Участвуйте в тщательном исследовании и задавайте все вопросы по теме, которая пробуждает ваше любопытство. Усвоение новой информации будет для вас естественным и легким.

Скорпион

К вам вернется уверенность в управлении своими финансами, активами и личными ресурсами. Подумайте о том, чтобы поэкспериментировать с новым бюджетным планом, открыть путь к большим возможностям или упростить свою жизнь, избавившись от ненужного бремени. Вы почувствуете чувство освобождения, наведя порядок и упорядочив свои финансовые обязательства.

Стрелец

Возвращение Меркурия в ваш знак позволит вам безоговорочно выражать свои мысли, взгляды и идеи. Воспользуйтесь этим, чтобы уверенно отстаивать свои убеждения, планы и амбиции. Однако не делитесь сведениями бездумно и чрезмерно. Хотя ваша честность заслуживает похвалы, однако решающее значение имеет вдумчивый подход к тому, что вы транслируете другим. Проявляйте осмотрительность и разумно подбирайте слова. Так вас лучше поймут.

Козерог

Пора лучше понять личные привычки и практики, которые вам пора оставить позади. Сейчас вы можете выявлять и развивать модели поведения, способствующие вашему личностному росту – тяготейте к ним. Если вы столкнетесь с отрицательным внутренним диалогом, сейчас подходящий момент, чтобы противостоять этим внутренним препятствиям. Воспользуйтесь этим шансом освободиться от тягостных мыслей, поскольку это жизненно важный шаг к освобождению от непродуктивного мышления.

Водолей

С завершением ретрограда Меркурия вам захочется больше сил посвящать дружбе и формированию собственного сообщества. Вам необходимо находиться в компании одновременно вдохновляющих и просветляющих людей. Помните, качество вашего круга общения имеет большое значение. И вы будете иметь на него значительное влияние. Посвятите этот период укреплению связей, резонирующих с вашими идеалами.

Рыбы

У вас появится новая ясность в отношении ваших профессиональных проектов и стремлений. Вы можете более ясно представить свое профессиональное будущее, сосредоточиться на желаемых целях и достижениях. Для тех, кто все еще не уверен в своем профессиональном пути, этот период принесет повышение уверенности в задуманных проектах. Сейчас вы готовы к более глубокому сотрудничеству с коллегами, чтобы превратить свои надежды в реальность.

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