Новые возможности, деньги и любовь: гороскоп на январь-2024 для всех знаков

1 января 2024 года Меркурий завершил свое ретроградное движение, восстановив ясность ума и вдохновив на достижение целей. 4 января к Солнцу в Козероге присоединится Марс, который предоставит силы и энергию для новых начинаний.

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Астрологи составили гороскоп для всех знаков на январь, который поможет во всем разобраться. Воспользуйтесь энергией планет, чтобы сделать верный выбор в жизни.

Овен

4 января ваш космический управляющий Марс попадет в десятый дом, который наделит вас настойчивостью и уверенностью в реализации новых проектов. Вы можете достичь значительных высот на работе, когда 11 января будет новолуние. Это отличное время, чтобы попросить повышения или изменить работу. Когда сезон Водолеев начнется 20 января, вернитесь в свой круг общения.

Телец

Расширьте горизонты и покоряйте новые высоты. Мотивирующий Марс войдет в ваш авантюрный девятый дом 4 января. Используйте это время, чтобы составить план и воплотить цели в реальность. Пора начать смотреть на жизнь с верой и оптимизмом. Сезон Водолеев начинается 20 января, освещая вопросы карьеры и помогая вам проявить себя в профессиональной жизни с большей уверенностью.

Близнецы

Ваша правящая планета Меркурий завершила свою ретроградность в секторе отношений 1 января. Это значительно облегчит общение с партнером и будет способствовать достижению компромиссов в отношениях в первой половине месяца. Используйте интуицию для преодоления препятствий на пути. Сезон Водолея откроет вашу жажду к знаниям и вдохновит на великие свершения.

Рак

Первые несколько дней месяца могут быть невероятно продуктивными, поэтому используйте это время с пользой. Новолуние 11 января – идеальное время, чтобы пролистать страницу в романтических отношениях. Возьмите инициативу в свои руки и улучшайте свою жизнь. Любовная сфера наполнится гармонией и страстью 23 января, когда Венера украсит вашу зону отношений.

Лев

Ретроградный Меркурий закончился 1 января, принося свежие креативные идеи. Новые интересные проекты могут стать реальностью, если вы соедините свою страсть с дисциплиной. Новолуние 11 января – прекрасное время, чтобы быть продуктивным и организованным. Сезон Водолея активирует ваш сектор отношений, начиная с 20 января, ставя партнерские отношения на первый план и вдохновляя уделять больше внимания партнеру.

Дева

4 января энергичный Марс присоединяется к солнцу в вашем романтическом пятом доме, побуждая отдавать предпочтение страсти в жизни. На этой неделе удача на вашей стороне, так что рискните и не бойтесь выходить из своей зоны комфорта. Если вы будете следовать за сердцем, Вселенная вознаградит вас приятными сюрпризами. Как только 20 января начнется сезон Водолеев, вы почувствуете призвание вернуться к повседневным делам.

Весы

Сезон Козерога – это всегда удачное время для того, чтобы поразмышлять над своими целями и составить план для их достижения. Энергичный Марс соединяется с солнцем в вашем четвертом доме 4 января, вдохновляя взять на себя ответственность за семейный уют. Сезон Водолея повысит ваше желание наполнить романтические отношения страстью и гармонией.

Скорпион

4 января Марс, ваш космический правитель, следует за солнцем в коммуникационный сектор, побуждая начать важные разговоры и действовать в соответствии с целями. У вас есть власть, чтобы стать катализатором больших изменений прямо сейчас. Новолуние 11 января – прекрасное время для начала дел, поскольку Марс вместе с Юпитером положительно влияют на ваши коммуникационные навыки.

Стрелец

Благодаря ретроградному Меркурию в вашем знаке, который закончился 1 января, первые несколько дней месяца особенно энергичные. Венера в вашем знаке в течение следующих нескольких недель поможет добиться желаемого. Сезон Козерога вынуждает сосредоточиться на финансах. 4 января Марс будет находиться в денежном секторе, поэтому возьмите ответственность на себя и используйте все возможности, чтобы повысить доход.

Козерог

Вы почувствуете бодрящий всплеск энергии, когда Марс попадет в ваш знак 4 января, так что выполняйте свои новогодние обещания. Первый молодой месяц в вашем знаке состоится 11 января, так что определите намерения и бросьте себе вызов, чтобы преодолеть все препятствия. 20 января – важный день, поскольку солнце соединяется с Плутоном в вашем знаке. Вы почувствуете значительные изменения, которые только улучшат жизнь.

Водолей

4 января Марс присоединяется к солнцу в вашем двенадцатом доме, что приводит к снижению физической энергии. Проведите новолуние 11 января, чтобы догнать отдых и задействовать свою духовную сторону. Полнолуние 25 января отражает зеркало ваших отношений, поэтому подумайте, какие эмоциональные связи могут мешать вам двигаться дальше.

Рыбы

Ретроградный Меркурий закончился в вашем секторе карьеры 1 января, так что после отпуска вы вернетесь к рабочим планам и проектам, чувствуя себя бодрыми и мотивированными. В первой половине месяца у вас есть много возможностей для общения и работы в команде. Визуализируйте будущее, которое вы хотите создать для себя и семьи в новолуние 11 января. Атмосфера немного изменится, когда сезон Водолея начнется 20 января, и вам, возможно, захочется немного уединиться.

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