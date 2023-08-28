Ретроградный Меркурий в Деве повлияет на каждый знак: чего ждать

Древние мифы связывают ретроградное движение планеты Меркурий с путешествием бога Гермеса по подземному миру, во время которого он сопровождает души в переходе между мирами и познает глубинные тайны бытия. Именно поэтому в период ретроградного Меркурия нас тянет к самоанализу и созерцанию. Это время, когда его действие из мира живых распространяется на мир мертвых. Время, когда все мы стремимся думать о вечном.

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Астрологи проанализировали, что нынешний ретроград Меркурия через знак Девы будет иметь усиленный эффект этого мистического путешествия. Дева, земной знак, известный своей дотошностью и аналитическим характером, обеспечит процветание энергии планеты общения и интеллекта. Что этот ретроград принесет каждому знаку зодиака в период с 23 августа по 15 сентября, читайте дальше.

Овен

Вы можете столкнуться с проблемами в личных отношениях и профессиональных занятиях, когда речь идет об общении. Звезды настоятельно рекомендуют вам проявлять терпение и избегать импульсивных реакций. Всегда берите время на размышления, прежде чем ответить – это будет очень полезно для вас. Этот период идеально подходит для пересмотра ранее запланированных проектов, а не для поспешного перехода к новым начинаниям. И помните: вы способны справиться со всем, что встречается на вашем пути.

Телец

Уделяйте пристальное внимание своим финансовым вопросам, ведь влияние ретроградного Меркурия на вас здесь будет самым большим. Проявляйте особую осторожность, поскольку существует повышенная вероятность недоразумений или досадных случайностей, связанных с финансовыми операциями. Чтобы сохранить финансовую стабильность, пересмотрите свои бюджеты, избегайте импульсивных покупок и уделяйте пристальное внимание контрактам и соглашениям. Усердие сейчас приведет к большему процветанию в будущем.

Близнецы

Вы можете потерять взаимопонимание с другими людьми. Поэтому очень важно практиковать активное слушание и воздерживаться от каких-либо поспешных выводов. Будьте внимательны к деталям и тщательно подбирайте слова. Это поможет избежать потенциальных ловушек. Кроме того, воссоединение со старыми друзьями или знакомыми может принести неожиданные возможности или приятные сюрпризы. Будьте взвешены и осторожны, и вы сможете превратить любые испытания в победы.

Рак

Вы можете столкнуться с проблемами в семейных отношениях. Предыдущие недоразумения или нерешенные проблемы могут возникнуть снова. Их решение потребует терпеливого и сочувственного подхода. В настоящее время необходимо развивать отношения и эффективно выражать свои эмоции. Исцеление, которое вы получите, будет очень важным в вашей жизни. Помните, у вас есть силы преодолеть какие угодно препятствия.

Лев

У вас могут начаться задержки или сбои в творческих проектах, финансах и даже в романтических отношениях. Вам очень важно сохранять гибкость и терпение, поскольку эти проблемы могут проложить путь к ценным знаниям. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы проанализировать свои творческие начинания и укрепить личные связи. Ваша креативность и стойкость помогут вам преуспеть.

Дева

Поскольку Меркурий будет осуществлять ретроградное движение через ваш знак, вы почувствуете его энергию глубже всего. Это будет прекрасное время для самоанализа. Примите уроки жизни, которые вы должны заучить, и используйте это время, чтобы пересмотреть свои цели, переоценить вектор движения и внести необходимые коррективы. Не забывайте заботиться о себе и избегать чрезмерной самокритики. К успеху вас приведут к решительности и умение адаптироваться.

Весы

Ваши межличностные отношения могут испытать трудности во время ретроградного Меркурия. Есть риск возникновения недоразумений и конфликтов. Отдайте приоритет открытому и честному общению, четко излагайте свои потребности и примите идею компромисса. Используйте это время, чтобы укрепить свои отношения посредством улучшения взаимопонимания. Дипломатический подход поможет вам преодолеть какие угодно препятствия.

Скорпион

Вашу рабочую среду будет штормить – могут начаться сбои в коммуникации и недоразумения с коллегами и начальством. Поэтому очень важно сохранять чувство покоя и избегать ненужных конфронтаций. Потратьте время, чтобы перепроверить свою работу, обеспечить четкое общение. Используйте этот период для переоценки своих карьерных целей. Воспользуйтесь каждой возможностью усовершенствовать свои навыки.

Стрелец

Во время этой ретроградной фазы вы можете ощутить сильное влечение к путешествиям и жажду приключений. Однако приготовьтесь к возможным задержкам или осложнениям в планах поездок. Сохраняйте гибкость и терпение – вы можете получить альтернативные возможности для исследования мира и получения знаний. Потратьте это время, чтобы погрузиться в книги или записаться на онлайн-курсы, чтобы расширить свой кругозор. Ваше любопытство и адаптивность приведут вас к новым открытиям.

Козерог

У вас на горизонте немалые финансовые проблемы. Поэтому звезды рекомендуют вам действовать с осторожностью, когда дело касается инвестиций или важных финансовых решений. Потратьте эти недели, чтобы проанализировать свои цели, альтернативные подходы и при необходимости обратиться за советом. Терпение и практичность станут вашими союзниками в это время. Сосредоточенность и креативность в подходе к деньгам помогут вам справиться с любыми финансовыми препятствиями.

Водолей

Ретроградный Меркурий несет вам турбулентность и недоразумение в отношениях. Отдавайте приоритет четкому и открытому общению, стремитесь к ясности и избегайте предположений. Эти проблемы могут в действительности принести вам возможность углубления эмоциональных связей и разрешения конфликтов. Благодаря продуманному подходу, вы сможете преодолеть любые препятствия в общении.

Рыбы

Ваши слабые места на этот ретроград – это работа и здоровье. Очень важно уделять приоритетное внимание своему состоянию. Как физическому, так и психологическому, поскольку может возрасти уровень стресса. Избегайте чрезмерных обязательств и найдите время, чтобы пересмотреть свой рабочий распорядок и привычки. Следуйте практике ухода за собой и не стесняйтесь обращаться за поддержкой, если это необходимо. Забота о себе – вот ваш основной девиз сейчас.

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