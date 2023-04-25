Ретроградный Меркурий требует замедлиться: что предвещает всем знакам гороскоп Таро

Эта неделя проходит под знаком растущей Луны и перехода Меркурия в ретроградную фазу. Это четкий сигнал для всех знаков зодиака замедлиться. Но при этом проявлять осознанность и внимание.

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Гороскоп Таро на эту неделю рекомендует всем присмотреться к тому, что в жизни есть лишнего, что мешает движению вперед. И отложить то, что не срочно или важно, делегировать полномочия. Попросите о помощи, освободите место для пространства для маневра. А более подробный прогноз на основе карт Таро для своего знака читайте дальше.

Овен – Восьмерка жезлов

Вы тратите слишком много времени на одних и тех же людей, темы и дела, прокручивая в голове одни и те же мысли. Прекратите это. Не повторяйтесь во время обсуждений, не возвращайтесь к пройденным темам, будьте понятны и лаконичны. Впрочем, новые диалоги и переговоры тоже начинать не стоит. Упорядочьте свое наявное общение, чтобы оно было как можно более эффективным.

Телец – Рыцарь мечей

Вы эмоционально истощены. Слишком много межличностных драм, которые легко можно обойти стороной. Выходите из ситуаций, где вы находитесь в конфликте, вынуждены бороться за свое место или чувствуете, что все сообщество настроено против вас. Избегайте ссор, проявляйте хладнокровие.

Близнецы – Рыцарь кубков

Вы не должны тратить свое время и усилия на то, чтобы организовать и упорядочить чью-то жизнь. Вам нужен покой, время на передышку. Так что в этот раз позвольте своим друзьям и семье самостоятельно организовывать свой досуг. Делайте только то, что вам подходит. Даже если для этого вы останетесь в одиночестве. Главное – это чувство мира и гармонии.

Рак – Тройка пентаклей

Попытки произвести впечатление на других и продемонстрировать себя с лучшей стороны вас истощили. Просто снимите маску и будьте собой. Да, это может быть сложно, но сделайте шаг назад. Не натягивайте улыбку, не старайтесь, не напрягайтесь зря. Просто сделайте перерыв.

Лев – Отшельник

Работа над своим проектом так утомила вас, что вы за деревьями событий не видите леса – близкого результата. Вы ищете просветления, новых знаний и навыков. Но отложите учебники на несколько дней. Позвольте своим мыслям успокоиться. Так вы лучше увидите свой путь, когда хорошо отдохнете.

Дева – Пятерка пентаклей

Вы несете тяжелую эмоциональную ношу, это что-то из вашего прошлого, старая рана. Вы старательно вытаскивали ее на первый план, чтобы все исправить. Но бросьте это. В этом нет необходимости. Лучше начните вести дневник о своем опыте или поговорите о нем с кем-нибудь. Так вы сможете увидеть ситуацию с новой перспективы. Этот жизненный урок позволит вам найти свой путь вперед.

Весы – Девятка кубков

Перестаньте мечтать о несбыточном. Вернитесь с небес на землю и примите реальность такой, как она есть. Проявите прагматичность, чтобы разобраться со всеми текущими делами и извлечь максимум пользы. Сильное желание что-либо изменить само по себе ничего не изменит, а только приведет к разочарованию в будущем.

Скорпион – Туз пентаклей

Вы пытались продвинуться вперед к долгосрочной цели в сфере здоровья, изобилия, работы или дома. Это было непросто и вы чувствовали, что вам мешают обстоятельства. Примите то, что сейчас неудачное время. Вы не в том месте, чтобы сажать плодородные семена. Дайте событиям идти своим чередом. Для перемен еще придет момент – примерно через несколько недель. А пока плывите по течению.

Стрелец – Колесница

Вы планируете путешествие, отпуск, длительную поездку, покупку нового автомобиля или даже переезд. Впрочем, несмотря на ваше решительное настроение, сейчас не время принимать важные решения. Сейчас займитесь более подробной планировкой и расчетами. Ваша карта обещает, что ваш переезд или путешествие будут полезны и успешны, но если вы еще немного подумаете над планом. Иначе вы можете разочароваться.

Козерог – Восьмерка кубков

Воспользуйтесь этой неделей, чтобы избавиться от всех своих скрытых и подавленных разочарований. Впереди вас ждут прекрасные возможности, но чтобы впустить их в свою жизнь, вам нужно расчистить пространство. Выбросьте все, что не приносит вам пользу, избавьтесь от всего, что не работает.

Водолей – Десятка жезлов

Вам нужен глубокий отдых, расслабление и спокойные размышления. Ваша карта предостерегает вас от выгорания. Вы перегружены и рискуете сорваться. Просто сделайте шаг назад и найдите время разложить все по полочкам. Перестаньте накапливать еще больше на и без того шаткую кучу обязательств.

Рыбы – Иерофант

Вы вовсю вкладываетесь в выполнение своих обязательств перед другими людьми. Вы делаете много добра, но все это требует затрат энергии и ресурсов. Так что возьмите неделю на то, чтобы перегруппироваться и найти собственный голос и собственные мысли. Из пустого кувшина ничего не нальешь, вам надо немного перезарядиться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на май 2023 года для всех знаков зодиака.

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