Ретроградный Меркурий перевернет жизнь четырех знаков: гороскоп на апрель и май

До момента, когда Меркурий войдет в ретроград, остается еще немного времени, но с 7 апреля он уже находится в предретроградной тени и постепенно запутывает события, планы и чувства. Когда он начнет свое обратное движение, это может привести очень многих в очень странные позиции. Но вместе с ощущением растерянности этот период способен подарить нечто удивительное и неожиданное.

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Астрологи утверждают, что ретроградный Меркурий на этот раз будет находиться в созвездии Тельца, это может повлиять на вашу самооценку и чувство контроля. Вы можете начать мыслить в черно-белом ключе и потерять гибкость в суждениях и отношениях. Четырем знакам зодиака он подарит возможность разобраться со своими скелетами в шкафу. Вот эти знаки, которые к 14 мая могут кардинально изменить свою жизнь.

Телец

Ретроградный Меркурий окажется в вашем знаке, и это будет непросто. Впрочем, вы справитесь с тем, чтобы пережить это. Однако придется пройти через искаженное самочувствие, особенно если вы постоянно полагаетесь на одобрение других людей, чтобы чувствовать себя целостно. Вы будете сами давить на себя, чтобы чувствовать себя идеальным человеком. Остановитесь, осознайте это и дайте себе передышку, прежде чем принять какое-нибудь важное решение – будущий ретроград будет идеальным временем для этого. Еще лучше, мысленно вернитесь в прошлое, чтобы увидеть, что вы пропустили, упустили из виду или забыли. После завершения сложного периода вы можете почувствовать, что впали в затяжной кризис идентичности, но к моменту, когда Меркурий 1 июня выйдет из посттеневого периода, вы будете чувствовать себя более сильной и умной версией того человека, которым вы есть сейчас.

Близнецы

На вас ретроградный Меркурий всегда оказывает большое влияние, ведь это ваша господствующая планета. На этот раз он побуждает вас углубиться в свою психику и прислушаться к своему внутреннему голосу. Вы можете чувствовать себя более закрыто, чем обычно, а уровень энергии снизится, поскольку процесс исцеления может быть достаточно тяжелым испытанием для души. Этот раунд ретроградного Меркурия может вернуть на первый план незавершенные дела и затяжные эмоциональные предпочтения, с которыми вы готовы расстаться. Наконец, вы можете разобраться со своими духовными конфликтами, поэтому дайте себе время осмыслить то, что пришло и ушло. К концу ретрограда вы, вероятно, почувствуете, что отпустили то, за что больше не несете ответственности. А к началу июня у вас появятся силы на то, чтобы начать новый яркий период своей жизни.

Дева

Когда Меркурий становится ретроградным, ваш мир склонен разваливаться. А все потому, что эта планета управляет вами. На этот раз вы можете мысленно, а то и физически вернуться в те места, где вы путешествовали. Это может даже вернуть вас к определенным книгам, теориям, занятиям или поездкам. Это ретроградное движение побуждает вас найти истину, которую вы когда-то знали, но по каким-то причинам забыли. Возможно, вы хотите найти более глубокий смысл своей жизни. Ретроградный Меркурий в этот раз вдохновит вас на этот поиск, и он будет успешным, хоть и непростым, с большим количеством сложных поворотов. После завершения ретрограда вы можете почувствовать вдохновение увидеть что-то в совершенно ином свете. А с 1 июня начинайте смело строить планы на будущее.

Скорпион

После очень полезного для ментального здоровья года, ретроградный Меркурий ускорит на этот раз процесс балансировки вашего "я" и "мы". Вы начнете гораздо более внимательно присмотриваться к людям, с которыми вы разделяете свою жизнь на межличностном уровне. Будьте морально готовы, что это вызовет определенные конфликты, особенно если от прошлых отношений остались незалеченные травмы. Крайним проявлением этого может стать внезапное появление одного из бывших. Вероятно, даже с извинениями. После завершения ретроградности уровень драмы в вашей жизни станет спадать, а с начала июня вы значительно лучше увидите, как взаимодействуете с людьми, с которыми решили разделить свою жизнь. Пора поднять стандарты, потому что вы переросли свою потребность в длительных токсичных отношениях.

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