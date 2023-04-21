Ретроградный Меркурий начался: что принесет каждому знаку. Гороскоп Таро

Снова наступил период ретроградного Меркурия. Он начался 21 апреля и продлится до 14 мая.

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Ретроградный Меркурий обычно ассоциируется с неудачами, тревогами, задержками и трудностями. Астрологи предложили гороскоп, составленный с помощью карт Таро, которые дали советы каждому знаку на этот непростой период.

Овен

Карта Таро: Паж монет

Ретроградный Меркурий станет периодом, когда будут постоянно возникать какие-то неожиданные трудности и вопросы. Будут нерешенные моменты в сфере работы и образования. По словам астрологов, Меркурий внесет определенную путаницу: вы можете забыть о дедлайне, совершить ошибку в документе, прислать важную презентацию по ошибочному электронному адресу и тому подобное.

Телец

Карта Таро: Паж кубков

Меркурий может мешать чему-либо, связанному с творчеством. В личных и финансовых делах обращайте внимание на мелочи. В этот период лучше не рисковать и не вступать в сомнительные проекты. Инвестиции также могут подождать до лучшего времени.

Близнецы

Карта Таро: Король монет

Король монет показывает, что ретроградный Меркурий будет влиять на ваши финансовые дела и помешает получению вознаграждения. Старайтесь избегать любых важных финансовых решений, переводов или инвестиций, если это возможно во время этого ретрограда.

Рак

Карта Таро: Двойка жезлов

Вам давно нужно принять важное, даже судьбоносное решение, но что-то вам постоянно мешает. Теперь это ретроградный Меркурий, принесший тревоги и неуверенность. Астрологи советуют подождать до конца ретрограда и не рисковать. Поэтому используйте время, чтобы еще немного поразмыслить, подумать о своих вариантах, исследовать возможности и готовьтесь принять решение после 15 мая.

Лев

Карта Таро: Тройка монет

Тройка монет показывает, что Меркурий может мешать чему-то связанному с рабочими переговорами и общением. Вы можете получить новые возможности, если вы будете в правильном месте в благоприятное время. Это означает, что вам нужно быть очень аккуратными, чтобы создавать правильный образ и версию себя среди влиятельных людей. Будьте добры, и вы получите то, чего заслуживаете.

Дева

Карта Таро: Туз Кубков

Меркурий создаст помехи в делах любви. В отношениях могут быть конфликты и недоразумения. Не позволяйте ссорам и отрицательным эмоциям брать верх над чувствами. Попытайтесь понять точку зрения партнера.

Весы

Карта Таро: Королева Жезлов

Меркурий может создать помехи в путешествиях. Так что если вы планировали поездку, лучше ее отложить. Если такой возможности нет – астрологи советуют убедиться, что вы знаете все риски и пытаетесь их уменьшить. Все, что вы можете сделать – это быть готовым и адаптироваться, если что-то пойдет не так.

Скорпион

Карта Таро: Туз Жезлов

Меркурий может мешать почему-то связанному с работой, творчеством или хобби. В ближайшие недели могут возникнуть проблемы в профессиональной сфере, так что будьте готовы отстаивать свою точку зрения. Определите ошибки и учитесь на них.

Стрелец

Карта Таро: Двойка монет

В период ретроградного Меркурия вы можете переоценить свои силы. Действуйте спокойно. Сосредоточьтесь на чем-то одном. Не берите чрезмерных обязательств на работе и личной жизни. цените то, что у вас есть и попробуйте насладиться стабильностью.

Козерог

Карта Таро: Двойка кубков

Астрологи предсказывают проблемы в личной жизни. Нужно быть искренним и честным в отношениях с партнером. Друзья и члены семьи могут почувствовать нехватку вашего внимания. Не допускайте путаницы или двусмысленности, потому что пробелы будут заполнены конфликтами.

Водолей

Карта Таро: Двойка мечей

Меркурий может вмешиваться во что-либо связанное с важным решением в вашей жизни. Это решение нужно принять, и вы не можете больше медлить. Вы должны сделать наиболее обоснованный и рациональный выбор. Верьте в то, что вы делаете.

Рыбы

Карта Таро: Сила

В период ретроградного Меркурия вы почувствуете неуверенность. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и не бойтесь шагнуть вперед. Вы достаточно сильны, способны и настойчивы, чтобы преуспеть в карьере.

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