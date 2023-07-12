Кому нужно приложить усилия, а кто может расслабиться: детальный гороскоп до конца июля

Июль позволит расслабиться и отдохнуть некоторым знакам зодиака. Но кому-то придется приложить немало усилий, чтобы добиться желаемого.

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Лето – это время разобраться в себе и покорить новые вершины. Астрологи составили прогноз, который поможет справиться с этим.

Овен

Овны независимые, храбрые и инициативные. Они не боятся идти на встречу приключениям и открываться миру, но некоторые люди вас недооценивают. Июль даст вам возможность по-настоящему проявить себя и показать свой воинственный характер.

Телец

Вы очень преданны своей работе, уделяете делам много времени, но не находите время для себя и своих близких. Остановитесь ненадолго и отдохните, а затем с новыми силами покорите все вершины.

Близнецы

Летом вы особенно испытываете безудержное влечение к приключениям и исследованиям. Ваши близкие и друзья не успевают за вами. Лучше сосредоточьтесь на чем-нибудь одном и уделите этому больше внимания и сил. Так вы сможете добиться большего.

Рак

Сейчас лучшее время, чтобы проявить себя. Отвлекитесь от своих мыслей и сделайте что-нибудь авантюрное. Вы можете замкнуться в себе, но покажите миру, на что вы способны и люди поддержат вас.

Лев

Не торопитесь в июле. В этом месяце направляйте всю свою энергию и влияние на достижение новых вершин. Время от времени останавливайтесь, чтобы все обдумать и, возможно, попросить о помощи.

Дева

Вы были слишком строги к себе в последнее время. Перестаньте думать о том, что вы не успели сделать и наполнитесь положительной энергией. Вы слишком придирчивы к деталям, это может нарушить общую картинку. Посмотрите на свою жизнь со стороны и вы увидите, что происходит не так.

Весы

Не зацикливайтесь на попытках сделать правильный выбор в жизни или сказать правильные слова. Позвольте июлю внести свои коррективы, и это будет приятным бонусом для вас. Проявите сочувствие к этому лету и не требуйте от него слишком многого.

Скорпион

Вы пытаетесь сделать все как надо, но не всегда так получается. Убедитесь, что вы заботитесь о себе и других, когда это делаете. Не нужно показывать всем свою силу, иногда нужно поддаваться чувствам и быть слабыми. Уделите время себе и близким, отдохните этим летом.

Стрелец

Вам важна личная свобода и постоянная активность. Вы можете часто переезжать и путешествовать. Лето – это идеальное время для побега от ежедневной рутины, но ответственно отнеситесь к этому.

Козерог

Вы слишком зациклены на работе, дайте себе время отдохнуть. Этот знак очень дисциплинированный и амбициозный, но пора сделать перерыв. Уделите себе внимание и не стесняйтесь просить о помощи, когда она вам нужна.

Водолей

Вы часто выделяетесь из толпы и следуете собственным путем. Примите свою эксцентричность в этом месяце и будете независимы от мнения других. Отдохните и уделите себе время.

Рыбы

Рыбы умеют приспосабливаться к любым ситуациям, поэтому не упустите любую возможность в этом месяце. Не будьте легкомысленны и доверяйте своей интуиции в принятии конкретных решений, даже если они немного пугают.

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