Решится самая большая проблема: гороскоп Таро для всех знаков на новолуние

Новолуние 21 января – это время для новых проектов, амбициозных планов и долговременных целей. Некоторым знакам звезды прочат удачные начинания.

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Астрологи говорят, что это идеальное время для инвестиций в будущее. Тельцам прочат встречу с влиятельным человеком, который сделает интересное карьерное предложение. А Рыбам следует принять важное решение, которое изменит дальнейшую судьбу.

Овен

Карта Таро для Овна: Туз мечей

Молодая Луна – это правильное время, чтобы попытаться сосредоточиться на решении трудных проблем.

Подумайте, какой самый тяжелый или потенциально конфликтный разговор ждет вас в этом месяце, и хорошо спланируйте его прямо сейчас.

Телец

Карта Таро для Тельца: Тройка монет

Сделайте инвестиции в будущее. Вы продемонстрируете свои сильные стороны и таланты, это привлечет внимание влиятельного человека. Можно это сделать с помощью соцсетей.

Будь сияющими и уверенными в себе.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов: Туз кубков

В этот день вы можете активировать творческий план, чтобы снова разжечь страсть с вашим партнером. Если вы одиноки, это идеальное время для свиданий и знакомств.

На вашу уникальность обязательно обратят внимание.

Рак

Карта Таро для Рака: Пятерка монет

На вас влияют старые обиды и недоразумения. Страх и неуверенность в будущем ухудшат ваше настроение и самочувствие.

Попытайтесь жить сегодняшним днем, отпустив все тревоги. Многие ситуации от нас совсем не зависят.

Лев

Карта Таро для Льва: Король монет

Львы обожают проявлять лидерские качества, они рождены, чтобы управлять и вести за собой толпу.

В этот период Львы испытают разочарование. Звезды рекомендуют быть более гибкими и приспосабливаться к ситуации.

Дева

Карта Таро для Девы: Рыцарь монет

Вы закрываетесь и чувствуете несколько тревогу по поводу принятия решений или изменений. Обратитесь за профессиональным советом к мудрому другу.

Беспристрастно посмотрите на ситуацию. Взвесьте все за и против. Составьте план на зиму, новолуние поможет принять вам правильное решение.

Весы

Карта Таро для Весов: Звезда

Вы боитесь своих мечтаний, готовясь к худшему сценарию. Это бесполезный страх.

Верьте в себя и свою способность воплотить свои желания. Двигайтесь в направлении вашей мечты и она обязательно сбудется.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона: Колесница

Колесница связана с транспортом, путешествиями, отпусками и изменением местоположения.

Сосредоточьтесь на своих амбициях в путешествии. Избавьтесь от всего, что вас сдерживает. Будьте уверены и решительны.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца: Десятка чаш

Вы можете с пониманием справиться с любыми проблемами в личной жизни. Поговорите со своей половинкой, будьте честны и откровенны.

Любовь поможет вам найти выход из самых трудных ситуаций.

Козерог

Карта Таро для Козерога: Колесо Фортуны

Вы нервничаете, потому что впереди вас ждут перемены.

Направьте энергию на то, чтобы самостоятельно определить направление движения. Навязчивые мнения могут спровоцировать депрессию.

Колесо удачи дает вам пропуск, чтобы получить то, что вы хотите.

Водолей

Карта Таро для Водолея: Король мечей

Вам нужно эмоционально отстраниться от чего-то, что влияет на ваши будущие перспективы.

"Король мечей" символизирует логику, и вам нужно принять такой образ мышления, чтобы разработать стратегию и получить максимум от сложной ситуации.

Рыбы

Карта Таро для Рыб: Паж мечей

Отбросьте все сомнения – пора принимать решения.

Снова сосредоточьтесь на жизненных ситуациях и сознательно решите, стоит ли вам оставаться там, где вы сейчас.

Просто не медлите дольше, иначе вы будете ходить по кругу.

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