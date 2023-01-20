Трем знакам зодиака будет сопутствовать успех: свежий гороскоп на китайский Новый год

Год Черного Кролика по китайскому календарю, который наступит 22 января, должен быть более или менее спокойным и удачным для всех знаков восточного зодиака. Но астрологи убеждают – трем знакам повезет особенно.

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Это будут Бык, Тигр и Змея, по словам астрологов. Рассказываем, что обещает этим знакам их гороскоп.

Бык

Для Быков год пройдет под счастливой звездой. Но чтобы получить от Кролика максимум возможного, астрологи советуют не ждать, а хвататься за любую возможность. Это, в частности, приведет к продвижению по карьере. Личная жизнь Быков тоже обещает быть счастливой и безоблачной. Но придется внимательно следить за здоровьем в ближайшие месяцы и обращаться за медицинской помощью при малейшей необходимости.

Тигр

Предстоящий год будет полон Тигров удачи – повезет практически во всем, за что вы возьметесь. Но астрологи советуют вам подумать обо всех прошлых неудачах и извлечь из них необходимые уроки. В таком случае вы защитите себя от бед в будущем. Карьера у Быков в этом году пойдет вверх, но заметного укрепления финансового положения ждать пока не приходится. Денег в целом прибудет, но не слишком сильно.

Змея

На невероятный успех и большие счастливые события Змеям рассчитывать не стоит, вместо этого весь год для них будет происходить плавное улучшение во всех сферах. Для родившихся под этим знаком откроются хорошие карьерные перспективы, а романтические отношения будут развиваться в направлении укрепления. Одиноким Змеям год обещает счастливую встречу. А вот состоящим в браке следует приготовиться к риску споров. Расставьте правильно приоритеты: любимый человек должен быть на первом месте, а разрешение ваших конфликтов – задачей номер один, ради которой можно отложить другие дела. В таком случае вы выйдете из этой полосы только ближе друг к другу.

Ранее OBOZREVATEL публиковал китайский гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год.

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