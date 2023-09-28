Разрушительные события и сомнения: как сентябрьское полнолуние в Овне повлияет на все знаки зодиака 29 сентября

Полная Луна в Овне в сочетании с сезоном Весов помогут почувствовать любовь к себе и исполнить свои желания. В этот день вы сможете самовыразиться и наполниться новыми силами и энергией.

Полнолуние привлечет внимание к вашему внутреннему миру и эмоциям. Астрологи составили гороскоп, который поможет все спланировать.

Овен

Ваши отношения с партнером и семьей сейчас на первом месте. Примиритесь со всеми обязательствами и компромиссами, важными для других. Подумайте о своем духовном росте и найдите новые пути развития.

Телец

Полная Луна осветит все ваши скрытые желания. Пересмотрите ежедневный список дел и спросите себя, правильно ли расставлены приоритеты. Не пренебрегайте своим внутренним состоянием и определите четкие шаги, которые помогут добиться желаемого.

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Близнецы

Это прекрасное время, чтобы пересмотреть свое окружение и романтические отношения с партнером. Откажитесь от тех занятий и общения, которые не доставляют вам пользы и удовольствия. Расставьте приоритеты так, чтобы удовлетворить свои потребности.

Рак

Вы сами себя сдерживаете, но в то же время хотите быть лидером. Но в этот день старайтесь избавиться от всех сомнений и неуверенности, слушайте свое сердце и исполняйте желания. Проявите себя и будьте в центре внимания.

Лев

Вы чувствуете, что должны рискнуть, чтобы достичь целей, но страхи и неуверенность сдерживают вас. Не сидите на месте, высвободите свои эмоции и покажите, на что способны. Не дайте неуверенности повлиять на вашу жизнь.

Дева

Вам следует уделить время своим романтическим отношениям и подумать, удовлетворяют ли они ваши потребности. Возможно, лучше поговорить с партнером и рассказать о своих намерениях и желаниях. Не бойтесь показать истинного себя.

Весы

Задумайтесь, чувствуете ли вы себя по-настоящему счастливыми со своим партнером. Полная Луна поможет увидеть все стороны ваших отношений и выявить проблемы. Откровенно поговорите с любимым человеком и определите, как вам двигаться дальше.

Скорпион

Обратите внимание на свое здоровье и дела на работе. Не игнорируйте проблемы, а решайте их. Если вы преодолеете все препятствия, только станете сильнее и сможете использовать этот опыт в будущем.

Стрелец

Идите по зову сердца и не обращайте внимания на упреки других. Это время, чтобы воплотить все свои желания в жизнь и самовыразиться. Не бойтесь показать идеи и проекты другим людям. Ваши усилия оценят по достоинству.

Козерог

Полная Луна зарядит вас энергией и ваши эмоции будут зашкаливать. Направьте их в правильное русло и уверенно двигайтесь к своей цели. Уделите время своему партнеру и посетите какое-нибудь событие или искренне поговорите.

Водолей

Ваши желания не всегда совпадают с вашими ценностями. Это может помешать самовыражению. Выберите для себя направление, которое сделает вас счастливым, возможно, ваши мысли не будут совпадать с советами близких. Слушайте свое сердце.

Рыбы

Избавьтесь от того, что мешает вам двигаться вперед. Это могут быть отрицательные эмоции или токсичное общение с некоторыми людьми. Все это тянет вас вниз. Прислушивайтесь к потребностям и желаниям, чтобы выбрать правильный путь к цели.

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