Большие перемены или романтика: гороскоп на неделю до 1 октября для всех знаков зодиака

В жизни Овнов произойдут большие перемены, которые определят их будущее. Раки будут наслаждаться романтикой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 1 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Внезапно могут произойти довольно существенные изменения из-за того, что вашу чашу терпения переполнит последняя капля. И вы можете бросить все свои дела и хлопнуть дверью, неожиданно завершив довольно длительный проект или сотрудничество.

Телец

Впереди – очень удачный период, когда у вас есть силы и вдохновение для жизни. Вы получите такую необходимую вам поддержку, как моральную, так и вполне материальную. Поэтому уже начинайте писать планы, рисовать эскизы и составлять бюджеты.

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Близнецы

На этой неделе будут заключены очень важные соглашения, которые будут работать не один год, поэтому лучше сейчас договориться о том, каким образом вы будете сотрудничать, о распределении нагрузок и доходов, чтобы потом не было недоразумений.

Рак

Тонус поднимают романтические приключения. Ваша личная жизнь заиграет новыми красками, и не важно, влюбились ли вы или это к вам кто-то будет проявлять чувство. Главное, что вы получаете эмоциональный заряд, и ваше сердце будет биться интенсивнее.

Лев

Финансовое состояние улучшается, вы начинаете больше зарабатывать или получать какие-либо дополнительные деньги, поддержку, инвестиции. Но у вас сейчас не будет возможности насладиться этими деньгами, потому что нужно будет потратить их на производственные нужды.

Дева

Чувствуете себя сейчас вполне удовлетворенными жизнью, ведь не на что жаловаться – и семья радует, и любимое дело доставляет удовольствие, и денег сейчас хватает, еще и друзья могут устроить вам сюрприз и организовать теплый прием.

Весы

Работать приходится больше, еще и одновременно приходится обновлять свои знания и навыки, чтобы не отставать. Вы больше времени отдаете работе, иногда жертвуя собственными интересами и временем, проведенным с родными.

Скорпион

Попытка бороться за справедливость, конечно, похвальная, но это может вызвать такую конфронтацию, что может значительно отбросить вас от достижения цели. Потому и законы нужно знать, и свои права, но и уметь договариваться, и смотреть на ситуации с другой позиции.

Стрелец

Перегрузка таки сказывается, вы начинаете быстро уставать, и это явный знак того, что вы на себя навалили слишком много разных задач. Поэтому сейчас сбавьте обороты, вычеркните какие-то проекты и добавьте в жизнь удовольствий.

Козерог

Будете составлять планы и сметы, проекты и бюджеты. Конечно, это не значит, что больше ничем другим не будете заниматься, но главная идея – очертить реальные планы будущих свершений, чтобы ясно представить, чего вы хотите и куда идти.

Водолей

Вашей целеустремленности можно только удивляться, ведь на этой неделе вы забываете обо всем, что происходит вокруг, а иногда – даже о собственных нуждах– и двигаетесь исключительно в направлении своей цели.

Рыбы

Важно сейчас проявить все свои лидерские качества или хотя бы попытаться возглавить процессы. Это поможет вам и испытать свои возможности, и чувствовать себя лучше, и понять, что вы таки же способны сплачивать и вдохновлять людей.

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