Разочарование или новые возможности: гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака

Овны могут разочароваться в людях, которые не оправдают их ожиданий. Дев ждут новые возможности.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 13 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Может случиться небольшое разочарование в людях, не совсем отвечающих вашим ожиданиям. Впрочем, они не должны быть такими, какими вы их хотите видеть. Поэтому будьте реалистами и не очаровывайтесь.

Телец

Пересидите этот день в покое, стараясь не реагировать ни на какие провокации, не подвергаясь эмоциональным расшатываниям. Поэтому имеет смысл вообще сегодня ограничить круг общения, лучше даже дома поработать, если это возможно.

Близнецы

Наступает очень продуктивный период, когда вам удастся достичь целей в разных направлениях, быть успешными и в работе, и в семейных делах решить все быстро и наилучшим образом, еще и умудриться поднять себе и другим настроение.

Рак

Очень легко сегодня приходит вам в руки то, к чему вы стремились и за что сражались долгое время. Вот просто кто-то приходит и дает вам нечто вожделенное и почти недостижимое. Это будет похоже на настоящее чудо.

Лев

Можете сегодня отправиться в какую-то поездку, дальнюю или близкую, к родственникам или даже в командировку, лишь бы не сидеть дома, а иметь возможность и развеяться, и настроение улучшить, и с новыми людьми познакомиться.

Дева

Открываются новые двери и новые возможности, но не факт, что они принесут вам какие-то перспективы. Нужно будет все как следует взвесить и проверить, посоветоваться с более знающими людьми и просчитать и вероятные доходы, и расходы.

Весы

Будете сегодня двигаться гораздо быстрее, чем всегда, ведь нужно будет переделать кучу работы и дома, и на работе, еще и помочь другим. Словом, забот и труда будет немало, и большинство будет связано с физической нагрузкой.

Скорпион

Повышается ваша экспертность, ведь вас сегодня воспринимают как профессионала высокого уровня, и у вас будет возможность заявить о себе на широкую публику. К примеру, выступить на конференции, телевидении, провести мастер-класс.

Стрелец

Разумное отношение к средствам сегодня будет обязательным, чтобы совсем скоро не оказаться совсем без денег. Поэтому желательно перед закупками составлять подробные списки расходов и пытаться сэкономить.

Козерог

Сейчас вы способны на смелые и внезапные решения, может, даже немного эмоциональные, но они направлены на решение важных вопросов, вы делаете важные шаги, которые кратчайшим путем приводят вас к цели.

Водолей

Очень порадует то, что у вас получилось запустить и автоматизировать определенные производственные процессы или организовать работу так, чтобы не перерабатывать, а распределить обязанности между всеми участниками процесса. Тогда и вы не перерабатываете, и работа делается.

Рыбы

Будете сосредоточены на решении внутренних вопросов, задумываетесь над очень важными проблемами, и в поисках решений можете и провести целый день, спрятавшись подальше от людей, чтобы не мешали.

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