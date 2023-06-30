Раков ждут сюрпризы, а Рыбы столкнутся с трудностями: гороскоп на июль

Июль будет месяцем контрастов. Полнолуние в Козероге будет благоприятным временем для размышлений, планирования и определения перспектив. Ретроградная Венера, которая начнется одновременно с наступлением сезона Льва, принесет трудности не только в личной жизни, ведь планету также называют покровительницей денег и красоты.

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По словам астрологов, Тельцы смогут добиться финансового успеха и удачно вложить деньги. Близнецы погрузятся в ежедневную рутину, а Девы, вероятно, встретят любовь.

Овен

Второй месяц лета начнется на положительной ноте. Ваша правящая планета, огненный, страстный Марс, ныне находится в огненном знаке Льва. Но уже 9 июля он перейдет в знак рассудительной и практической Девы. Июль будет для вас спокойным и не слишком насыщенным событиями. Вы можете сблизиться с семьей и провести романтическое время с партнером.

Телец

Юпитер, планета щедрости и экспансии, и Уран, планета инноваций, будут находиться в вашем знаке целый месяц. Июль будет успешен в финансовой сфере. Ваши инвестиции хорошо окупятся. Прибыль придет вовремя и даже превысит ожидания. Денежная удача с вами весь месяц, поэтому используйте ее как можно лучше.

Близнецы

В начале месяца вы будете погружены в ежедневную рутину – но речь о приятных заботах, вы с радостью будете заниматься домашними делами. Есть шанс поехать в интересное и познавательное семейное путешествие. Планировать отдых лучше во второй половине июля.

Рак

Новолуние в вашем знаке означает новые начинания, перспективные предложения, обновления и множество сюрпризов. Пора выйти из зоны комфорта и решить, в каком направлении вы хотите двигаться дальше.

Лев

Июль будет очень активным. Венера, планета любви, весь месяц будет находиться в вашем знаке, наполняя личную жизнь страстью и гармонией. Однако с 23 июля Венера станет ретроградной, поэтому наступит период временных недоразумений. На работе астрологи обещают новые перспективные контракты. Найдите время, чтобы обдумать каждое принятое вами решение.

Дева

Вы всегда много и упорно работаете, но ведь лето – период ярких впечатлений и отдыха. Не упускайте возможности увидеть больше: поехать в путешествие или устроить громкую вечеринку с друзьями. Вероятны встречи с интересными людьми. Одинокие Девы могут встретить любовь всей жизни. А в конце месяца на работе вас будут ждать очень приятные новости о повышении доходов.

Весы

Венера, ваша правящая планета, будет ретроградна в конце месяца. Астрологи советуют найти в себе смелость пригласить кого-то на свидание или признаться в любви. Есть высокая вероятность того, что ваши чувства взаимны.

Скорпион

Июль будет месяцем трансформации. Отпустите отрицательные эмоции, которые не дают вам двигаться дальше. Не зацикливайтесь на отношениях с токсичными людьми – вы заслуживаете счастья. На работе следует проявить уравновешенность и рассудительность.

Стрелец

Вы почувствуете себя свободными. Будет много идей и перспективных планов. Придется выбирать – плыть по течению или попробовать что-нибудь новое. Двойное влияние Луны на ваш знак означает, что у вас есть шанс проверить свои долгосрочные планы в жизни: свадьба, дети, переезд, новая работа и т.д.

Козерог

Полнолуние в Козероге – это ваше звездное время. Не стесняйтесь излагать свои идеи, рискуйте взять на себя роль лидера в коллективе, выходите за рамки и будьте в центре внимания. Составьте список планов, которых вы хотите достичь.

Водолей

Июль будет достаточно спокойным месяцем, без потрясений и переживаний. Астрологи объясняют это тем, что у вас есть две правящие планеты: рисковый Уран и спокойный Сатурн, планета кармы. Они будут находиться в Тельце и Рыбах соответственно, это спокойные, мечтательные, практичные и романтические знаки. Поэтому звезды советуют просто наслаждаться теплыми летними днями и не слишком волноваться по пустякам.

Рыбы

В течение всего июля Сатурн будет ретроградить в вашем знаке. Июль будет сложным месяцем. Вы почувствуете несправедливость, негодование и истощение. Ваши мечты и стремления на время потеряют значение, вам придется отойти от основной цели, чтобы переждать тяжелый период.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие знаки смогут разбогатеть в июле.

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