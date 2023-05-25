Ракам будет непросто, а Девы разочаруются в любви: гороскоп на июнь

Уже начало июня принесет всем знакам зодиака возможность для свежего взгляда на себя, ведь 4 числа произойдет полнолуние в Стрельце. На следующий день Венера войдет в Льва и призовет исследовать глубины своих интересов и желаний, а с 11 июня Меркурий в Близнецах сделает нас любознательными и коммуникабельными. Сатурн в Рыбах с 17 июня – прекрасное время для изучения своих страхов. Но уже с 21 июня Солнце войдет в нежный знак Рака, который подарит всем гармонию с собственными чувствами и восстановление внутренней безопасности.

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Что это означает для каждого знака в отдельности, астрологи рассказали в гороскопе на июнь 2023 года для всех знаков зодиака. Узнайте, что приготовили звезды для вас.

Овен

Вас будет тянуть на споры с друзьями, но постарайтесь расслабиться и не переводить их в состязание за то, кто прав. Просто получайте удовольствие от дискуссии. В этом месяце вы будете очаровательны и привлекательны, как никогда, так что в вашей жизни может появиться человек, который подарит вам романтику. Ближе к концу июня вам захочется закрыться в себе. Постарайтесь избегать размышлений об ошибках прошлого.

Телец

Развивайте более глубокое понимание потребностей, желаний и ограничений. Вам будет легче добиваться своей цели и любить себя, если вы ясно будете представлять, что именно принесет вам счастье, и что мешало этому в прошлом. Если вы идете к своим целям дольше, чем вам бы хотелось, вы наконец-то увидите причину этого. Присмотритесь к своим действиям и спросите себя, как ваша привычка отвлекаться повлияла на эти задержки.

Близнецы

Ваши самые близкие люди станут для вас лучшими учителями в июне. Благодаря их мудрости и поддержке вы узнаете больше о себе и своих отношениях. Постарайтесь внимательно слушать их слова и не пытайтесь доминировать в общении. Спрашивайте, как они видят вас, чтобы укрепить не только себя, но и вашу связь. До конца месяца вам придется серьезно свериться с реальностью. Найдите время, чтобы разобраться в своих чувствах и заняться собой.

Рак

Ваш страх выйти за пределы вашей зоны комфорта может получить серьезные последствия в июне. Поэтому постарайтесь поддерживать боевой дух и высокий уровень мотивации изменить свое поведение. Усиленная энергия Венеры играет вам на руку. Стремитесь к большим финансовым целям. Сражайтесь за свой приз и успех придет к вам. После того, как Солнце 21 июня перейдет в ваш знак, вы, наконец, сможете освободиться от некоторых своих забот и страхов.

Лев

Венера побуждает вас быть истиной версией себя. По мере возрастания вашей гордости и харизмы растет и ваше желание быть в центре внимания. Поставьте себя во главу угла в своей жизни, но помните, что не каждая ситуация касается вас. Вы не сможете начать ставить перед собой новые цели, пока не поймете, что сдерживало вас раньше. Время, проведенное в одиночестве, поможет вам увидеть, что вы делали не так.

Дева

Вы не можете получить то, о чем не просите. Вероятно, вы столкнетесь с этой истиной, когда дело дойдет до любви, к которой вы стремились, но не завоевали. Начните проговаривать свои желания вслух, а не только мысленно. И решайте вопросы, связанные с отношениями, зрелостью и честностью. Как только Солнце перейдет в Рака, попробуйте начать открываться своим друзьям. Это поможет вам стать смелее. Вам будет легче справляться со своими эмоциями, если вы окружите себя людьми, которые о вас заботятся.

Весы

Ваш разум будет гореть новыми вдохновляющими идеями. Исследуйте мысли, развивающиеся в вашей голове, постарайтесь мыслить свободно и независимо. Во второй половине июня вы можете столкнуться с последствиями своих прошлых действий относительно ваших приоритетов и благополучия. Все, что не воспринималось всерьез в прошлом, теперь требует вашего внимания и полного присутствия. Учитесь на своих ошибках, незрелости или наивности и решайте проблемы по мере их поступления.

Скорпион

Ваши амбиции и жажда успеха возрастут, и вам будет хотеться большего. И гораздо большего. Сосредоточьтесь на пути, ведущем к вашим целям, но не упрекайте себя, когда столкнетесь с отвлекающими факторами. В конце концов вы человек, а не машина. У вас может произойти неприятное озарение относительно ваших ошибок в романтических отношениях. Вы можете извлечь из этого неплохие уроки. Но не позволяйте этим мыслям формировать пессимистический взгляд на будущее. Сегодняшняя горькая пилюля – это мудрость завтрашнего дня.

Стрелец

Июнь начнется с полнолуния в вашем знаке. Это принесет вам дополнительную уверенность и оптимизм. Появятся возможности реализовать вашу жажду знаний, у вас разовьется тяга делать большие шаги к своим целям. Но это будут личные цели, а не рабочие. Будьте готовы стать источником мотивации для людей, которые обратятся за советом или помощью. Благодаря вашим близким партнерским отношениям и связям вы узнаете больше о себе, своих страхах и своих сильных сторонах. Не бойтесь нырять глубоко.

Козерог

Вы сможете получить ответы на давно беспокоящие вас вопросы. Обдумайте услышанное в одиночестве и позвольте этой информации исцелить ваши тревоги и страхи. Ближе к середине месяца у вас возрастет интерес к собственному здоровью и благополучию. Используйте его, чтобы изменить свой образ жизни к лучшему. Улучшение качества вашей жизни поможет вам быть впереди всех остальных. Выражайте смелость, чтобы углубить отношения с важными для вас людьми и не бойтесь демонстрировать уязвимость.

Водолей

На вашем пути появятся теплые проявления любви, привязанности и благодарности. Примите их. Вы заслуживаете высокого уважения со стороны людей, которые восхищаются и обожают вас. У вас есть шанс развить вашу связь с партнером. Для этого нужно будет терпеливо работать над вашим общением. Во второй половине месяца это может окупиться чувством безусловного счастья. Постарайтесь не закрываться от других и не заглядывать далеко вперед.

Рыбы

Посвятите себя работе и найдите способы сделать выполнение своих обязанностей легким и веселым. Это поможет вам добиваться успехов в июне. Вы на пути к новой версии себя, но сначала вам придется избавиться от любых ошибочных убеждений о своих возможностях. Приготовьтесь к напряженным перипетиям: серьезный Сатурн и сумасшедший Нептун будут ретроградными по вашему знаку зодиака, заставляя вас выбирать реальность вместо комфорта фантазий и заблуждений.

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