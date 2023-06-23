Рак должен успеть начать новый проект, а Лев – принять решение: гороскоп Таро

Три важных астрологических события – ретроградность Сатурна, начало сезона Рака и летнее солнцестояние ознаменуют новую веху в жизни некоторых знаков зодиака. Придется принимать судьбоносные решения.

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Астрологи составили гороскоп Таро, который поможет найти подсказку касаемо основных событий. Дев ждут путешествия, а Тельцы захотят сделать ремонт в доме.

Овен

Карта Таро: Шестерка мечей

Значение: "Шестерка мечей" касается движения, отъезда или переезда. Это не только прямое значение. Возможно, вам будет казаться, что вы переросли свое пространство и окружение. Вам захочется большего. Будьте готовы рискнуть.

Телец

Карта Таро: Девятка кубков

Значение: Вы обожаете стабильность и надежность, чувствуя себя комфортно только когда уверены в завтрашнем дне. Девятка кубков дает разрешение идти к вашей искренней мечте. По всей вероятности, вам захочется сделать ремонт или обустроить квартиру. Карта указывает на покупки, проекты декора, обустройство, ремонт, переезд или перестройку.

Близнецы

Карта Таро: Паж Кубков

Значение: Паж Кубков молодой, беззаботный, творческий, игривый и такой непосредственный – просто воплощение вашего состояния души. Вам захочется развлечений и отдыха. Проведите время с друзьями. Запланируйте поездку или вечеринку.

Рак

Карта Таро: Маг

Неделя пройдет под знаком творчества. Новые идеи следует начать воплощать в перспективные проекты. Маг является мощным символом этого творческого процесса и показывает, что вашим планам суждено сбыться. Каким бы ни был масштаб или характер проекта, его нужно успеть начать на этой неделе. Настройтесь на творческое мышление и составьте план действий.

Лев

Карта Таро: Двойка мечей

Вы чувствуете, что над вами нависло важное решение. Вы долгое время оттягивали с его принятием, надеясь, что проблема как-то сама собой решится. Плохая новость – сама она не решится. Хорошая новость – пора действовать, вы сможете выбрать правильный вариант. Разберитесь с вопросом, проанализируйте последствия, если нужно – попросите совета или помощи.

Дева

Карта Таро: Королева Жезлов

Значение: Королева Жезлов любит путешествия, приключения, исследования. Она динамична и смела, ищет новых горизонтов. Рискните – выйдите из зоны комфорта.

Весы

Карта Таро: Правосудие

Значение: Обратите внимание на потребности. Вам захочется уюта в доме и спокойствия в отношениях. Вы готовы во многом пожертвовать, чтобы создать место гармонии и отдыха.

Скорпион

Карта Таро: Десятка жезлов

Вам нужно снять стресс, расслабиться и отдохнуть. Десятка жезлов намекает на то, что вы слишком выгорели на работе в последнее время, что привело к недоразумениям в семье. Кроме того, вы должны решить важную проблему, которая не дает вам покоя. Перестаньте постоянно об этом думать. Ответ придет, когда вы отпустите ситуацию и отдохнете.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь кубков

Значение: Рыцарь кубков предлагает собрать людей вместе – на поздний завтрак, кофе в кофейне, вечерний чай или вкусный обед. Общение будет полезным и позволит вам расслабиться. В последнее время вы слишком много работали.

Козерог

Карта Таро: Пятерка жезлов

Пятерка жезлов побуждает очистить пространство от всего, что вам больше не служит. Уберите в комнате, выбросьте мусор, освободите место для чего-нибудь нового.

Водолей

Карта Таро: Восьмерка кубков

Значение: наконец-то разрешатся все маленькие неудачи или проблемы, которые беспокоили вас последние несколько месяцев. Завершите дела и двигайтесь дальше. Восьмерка кубков показывает, что вы сражались с разочарованием, пытаясь его преодолеть. На горизонте появятся более широкие возможности.

Рыбы

Карта Таро: Тройка монет

Значение: Карта напоминает, что вы можете идти вперед в разы быстрее и достигать гораздо большего. Основной совет – привлечь к сотрудничеству коллег, друзей или единомышленников. Они помогут и подскажут интересные идеи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что принесет сезон Рака всем знакам в ближайшие недели.

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