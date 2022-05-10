Пять знаков зодиака ждут большие проблемы в пятницу, 13 мая: к чему готовиться

Пятница, 13 мая 2022, которая считается "магическим" днем, принесет неприятности пяти знакам зодиака. Им нужно быть очень внимательными, чтобы избежать неблагоприятных последствий в будущем.

По словам астрологов, в зоне риска – Овны, Тельцы, Львы, Стрельцы и Рыбы. Они могут столкнуться с проблемами на работе.

Овен

Уроженцев этого знака ждут проблемы со здоровьем, из-за чего они в полной мере не смогут выполнять свою работу, что может вызвать гнев руководства. Им стоит взять определенную паузу, чтобы отдохнуть, а не вступать в перепалки.

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Телец

Тельцам 13 мая придется решать трудные задачи, которые потребуют от них не только высокого профессионализма, но максимальной концентрации. Риск совершить ошибку очень большой, поэтому уроженцам знака нужно принимать все решения очень взвешенно. Просчет будет дорого стоить.

Лев

Планам Львов в этот день не суждено сбыться – все пойдет не так, как планировалось. Уроженцам знака придется приспосабливаться к новым обстоятельствам, из-за чего они будут на грани нервного срыва. Львам грозят конфликты не только на работе, но и в семье.

Стрелец

Стрельцов ждут проблемы на работе – им нужна поддержка коллег, но они не готовы обратиться за помощью. Им грозят конфликты с руководством и денежные потери. Уроженцам знака нужно забыть об эмоциях и действовать рационально.

Рыбы

Рыбы могут поссориться со своей второй половинкой, что может привести даже к разрыву отношений. Уроженцы знака будут чувствовать себя плохо, у них опустятся руки, но не стоит отчаиваться: неприятности закончатся, и жизнь снова заиграет красками.

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