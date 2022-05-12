Пять знаков зодиака ждут большие беды в пятницу, 13 мая: это может испортить их жизнь

Пятница, 13 мая, окажется чрезвычайно трудным днем для пяти уроженцев зодиакального круга – в этот день могут произойти события, которые негативно повлияют на дальнейшую жизнь. Проблемы будут буквально преследовать их, поэтому нужно проявить терпение.

По словам астрологов, "черная полоса" будет вызвана ретроградным Меркурием. Это сулит проблемы со здоровьем, на работе, в отношениях.

Овен

Овнам напомнят о себе старые проблемы со здоровьем. Кроме того, из-за неожиданной неприятности они не смогут вовремя добраться до работы. Вполне вероятно, что им придется взять вынужденный отпуск на несколько дней. Но уроженцам знака стоит закрыть рабочие вопросы, несмотря на все трудности, чтобы не лишиться денег и должности.

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Рак

Раков ждут трудности на работе – все пойдет не так, как планировалось. Одна ошибка повлечет за собой очень неприятные последствия и может стать причиной множества конфликтов. Если уроженцы знака хотят сохранить свое рабочее место, им нужно быть очень бдительными и при необходимости просить помощи у коллег.

Лев

Львы будут разочарованы – в этот сложный день все их планы рухнут. Уроженцы знака сполна почувствуют, что такое "черная полоса", ведь поймут: их мечтам не суждено сбыться. События этого дня могут испортить их дальнейшую жизнь, если Львы не сделают правильный выбор. Им нужно проанализировать свои ошибки.

Стрелец

У Стрельцов возникнут неожиданные проблемы на работе – им придется обратиться к коллегам, чтобы получить помощь в реализации проекта. Уроженцам знака грозят конфликты с руководством, они будут под влиянием очень сильных эмоций. Если Стрельцы не научатся держать себя в руках, могут потерять работу, которую ценят.

Рыбы

Рыб ждет разочарование в личной жизни – перепалка со второй половинкой может перерасти в большой конфликт, который может завершиться разрывом отношений. Уроженцы знака будут чувствовать себя ненужными и могут впасть в депрессивное настроение. Чтобы избежать худшего сценария, им нужно реально посмотреть на вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.