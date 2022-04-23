Пять знаков зодиака ждет дальняя дорога в мае: им придется покинуть родной дом

Май 2022 года может оказаться непростым периодом для пяти знаков зодиакального круга – они будут вынуждены покинуть свой дом. Такое решение может даться им непросто, но не стоит впадать в депрессию – все еще наладится.

По словам астрологов, это может быть переезд или же поездка, которая затянется ввиду непредвиденных обстоятельств. К переменам стоит подготовиться заранее, ведь свою зону комфорта придется покинуть надолго.

Стрелец

Уроженцы этого знака сменят место жительства, хотя откладывали данное решение до последнего. Стрельцам нужно смириться с мыслью о том, что не все в жизни зависит от них – есть обстоятельства, на которые они никак не могут повлиять. Астрологи советуют им не отчаиваться и искать поддержки у близких.

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Рыбы

Рыб ждет если не переезд, то дальняя поездка, которую они совсем не планировали. Решение им придется принимать очень быстро, поэтому стоит задуматься заранее над тем, что взять с собой. Уроженцам знака переживать не стоит – все сложится для них благоприятно.

Овен

Овны терпеть не могут переездов, они больше всего ценят тот уют, который создали в собственном жилье. Но жизнь вынудит их покинуть родной дом и отправиться в дальний путь. Уроженцам знака не будет легко, но стоит настраиваться на лучшее.

Лев

Львы обожают путешествовать, но в том случае, если это зависит исключительно от их желания. В мае же ситуация будет несколько иной. Уроженцам знака придется вынужденно сменить место жительства, поэтому важно не терять оптимизма и верить, что дела наладятся.

Весы

Уроженцы данного знака уже давно задумывались о переезде, но старались максимально его оттянуть. В мае произойдет событие, которое заставит их поставить точку в данном вопросе. Весы сменят место жительство, им предстоит дальняя дорога – вероятно, они будут жить за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.