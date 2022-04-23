newspaper

Пять знаков зодиака ждет дальняя дорога в мае: им придется покинуть родной дом

Мария Шевчук
Астрология
2 минуты
822
Пять знаков зодиака ждет дальняя дорога в мае: им придется покинуть родной дом

Май 2022 года может оказаться непростым периодом для пяти знаков зодиакального круга – они будут вынуждены покинуть свой дом. Такое решение может даться им непросто, но не стоит впадать в депрессию – все еще наладится.

По словам астрологов, это может быть переезд или же поездка, которая затянется ввиду непредвиденных обстоятельств. К переменам стоит подготовиться заранее, ведь свою зону комфорта придется покинуть надолго.

Стрелец

Уроженцы этого знака сменят место жительства, хотя откладывали данное решение до последнего. Стрельцам нужно смириться с мыслью о том, что не все в жизни зависит от них – есть обстоятельства, на которые они никак не могут повлиять. Астрологи советуют им не отчаиваться и искать поддержки у близких.

Видео дня
Стрельцов ждет переезд

Рыбы

Рыб ждет если не переезд, то дальняя поездка, которую они совсем не планировали. Решение им придется принимать очень быстро, поэтому стоит задуматься заранее над тем, что взять с собой. Уроженцам знака переживать не стоит – все сложится для них благоприятно.

Овен

Овны терпеть не могут переездов, они больше всего ценят тот уют, который создали в собственном жилье. Но жизнь вынудит их покинуть родной дом и отправиться в дальний путь. Уроженцам знака не будет легко, но стоит настраиваться на лучшее.

Лев

Львы обожают путешествовать, но в том случае, если это зависит исключительно от их желания. В мае же ситуация будет несколько иной. Уроженцам знака придется вынужденно сменить место жительства, поэтому важно не терять оптимизма и верить, что дела наладятся.

Львам придется сменить место жительства

Весы

Уроженцы данного знака уже давно задумывались о переезде, но старались максимально его оттянуть. В мае произойдет событие, которое заставит их поставить точку в данном вопросе. Весы сменят место жительство, им предстоит дальняя дорога – вероятно, они будут жить за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.