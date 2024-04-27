Пять знаков зодиака могут завести любовников в мае: пикантный гороскоп

Весна – пора романтики и расцвета чувств. Астрологи предостерегают, что некоторым знакам зодиака следует быть осмотрительными. Страсть может увлечь их настолько внезапно, что они не будут думать о последствиях.

Любовь неожиданно постучается в двери к Тельцам, Ракам, Львам, Стрельцам и Козерогам. Согласно прогнозу, их ждет очень насыщенный месяц.

Телец

Тельцам в мае очень повезет в любви. Представители этого знака, прежде всего, стремятся к стабильности. Им быстро надоедают короткие интрижки, так что уже с юного возраста они начинают тщательно искать избранника.

Люди часто флиртуют с ними, спрашивают номер телефона и стремятся пригласить на свидание, но Тельцам трудно угодить. Партнер должен отвечать всем критериям. Тельцы всегда помнят, что следует обращать внимание на малейшие детали, чтобы определить совместимость. Незначительная ошибка может привести к тому, что Тельцы мгновенно теряют к потенциальному партнеру интерес. Астрологи говорят, что в мае у них есть шансы встретить того, кто пройдет этот сложный отбор.

Рак

В мае Ракам повезет в любви. Они встретят человека, который им сразу понравится и с которым захочется прожить всю жизнь.

Раки имеют нежный и чувствительный характер. Травматический опыт сделал их очень осторожными в проявлении чувств. Майская встреча откроет их лучшие черты в любви.

Лев

Львы будут иметь многочисленные возможности общаться с противоположным полом – и речь не только об участии в общественных мероприятиях. Судьбоносные встречи будут поджидать на каждом шагу: в магазине за углом, на прогулке или даже в лифте.

Случайных знакомых привлечет их внешность и замечательные манеры. Львы всегда уверены в своей привлекательности – но звезды прочат, что на пути к завоеванию любви у них могут появиться соперники.

Стрелец

Стрельцы – активные люди, любящие развлекаться. В мае у них будет много возможностей вырваться из рутины и изменить скучный образ жизни.

Во время путешествий или вечеринок они точно найдут много новых друзей, среди которых может быть и кто-то, кто пленяет их сердце. Несмотря на стремление к свободе и приключениям, Стрельцы верят в вечную любовь. Если они рискнут узнать больше о новом знакомом – есть шанс создать гармоничную пару.

Козерог

Козороги очень требовательны в делах любви. По их мнению, поиск нужного человека – это процесс, продолжающийся всю жизнь, поэтому Козероги никогда не спешат и считают, что достойны лучшего.

Представители этого знака могут показать свои чувства практическими действиями. В мае они встретят кого-то очень особенного, и это будет любовь с первого взгляда. К концу весны Козероги определятся с собственными целями. Есть хороший шанс, что избранник возьмет инициативу в свои руки.

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