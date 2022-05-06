Пять знаков зодиака могут остаться без денег летом 2022: это будет худшее время

Лето 2022 года окажется трудным для пяти уроженцев зодиакального круга – их ждут большие финансовые проблемы. Денег будет не хватать, что может подтолкнуть к принятию кардинальных решений, вплоть до смены работы или переезда.

По словам астрологов, этим уроженцам зодиакального круга лучше в мае позаботиться о своем будущем и отложить средства на "черный день", который наступит летом. Они точно понадобятся.

Овен

Уроженцев этого знака ждет череда неприятных событий, в результате чего они могут потерять главный источник дохода. Но не стоит отчаиваться – им на помощь придут родные и друзья. Финансовое положение наладится после смены места работы, но нужно быть очень внимательными – есть риск столкнуться с мошенничеством.

Видео дня

Близнецы

Близнецы летом влезут в долги, рассчитаться с которыми им будет непросто. В жизни уроженцев знака начнется "черная полоса". Им придется сделать выбор – смириться с тем, что денег не хватает, или искать новую работу. Если они осмелятся рискнуть, есть шансы, что уже осенью удастся улучшить финансовое положение.

Рак

Раков ждет лето потрясений – они потеряют работу, которую очень ценили, и столкнутся с трудностями при поиске новой. Им нужно набраться терпения и не торопить событий. Лучше всего сделать небольшую пазу, собраться с мыслями, проанализировать ошибки. Только после этого стоит приступать к поиску вакансий.

Скорпион

Уроженцев этого знака ждут финансовые потери, но еще больше осложнит ситуацию то, что родные будут просить их о финансовой помощи. Скорпионам придется много работать, чтобы закрыть все вопросы. Им нужно быть особенно осторожными при заключении сделок, чтобы не стать жертвой обмана.

Стрелец

В жизни Стрельцов произойдут события, которых они совсем не ожидали. Возможно, непредвиденные обстоятельства заставят сменить их место жительства и работу, что будет связано с финансовыми потерями. Им придется много экономить, но это явление временное – дела наладятся уже осенью, и Стрельцы снова смогут наслаждаться жизнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости будут им очень дорого стоить.

Кроме того, астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.