Пять знаков Китайского гороскопа будут счастливыми на этой неделе: кто в списке

Энергия недели с 12 по 18 февраля очень бурная – любой может поймать удачу за хвост. Но родившимся под пятью знаками китайского зодиака будет везти больше всего.

Гексаграмма любви И Цзин на этой неделе – Гора над Водой (№4). Это напоминает нам, что День святого Валентина может прийти и уйти, общественное мнение изменится, а чувства останутся. Если мы примем неправильные решения, только нам отвечать за их последствия. Так что хватайте свою удачу за хвост и не позволяйте другим убедить вас совершить глупость. Узнать прогноз астрологов, есть ли ваш знак среди величайших счастливцев, можно дальше.

Бык

Если вы одиноки, ваша удача в любви на этой неделе зависит от того, насколько открытыми в общении вы будете и не станете ли держаться за свои глубоко укоренившиеся страхи и тревоги. Дайте близким быть рядом с вами, особенно если вы беспокоитесь о своих перспективах в любви. Освободите себя и позвольте Вселенной творить чудеса для вас.

Если вы в отношениях, приготовьтесь удивляться этой неделе. Ваша вторая половинка может даже устроить для вас вечеринку-сюрприз или импровизированное путешествие. Ожидайте также неожиданные приятные сюрпризы на День Валентина.

Свинья

Одинокие представители знака на этой неделе имеют выбор. Можно принять энергию любви и позволить удаче творить чудеса таинственным образом. А можно остаться в одиночестве и устроить романтическое свидание с собой. Оба варианта все равно поднимут вам настроение.

Представители знака, имеющие пару, не должны сравнивать свои отношения с отношениями других. Ваша удача в любви на этой неделе зависит от того, сосредоточитесь ли вы исключительно на своей второй половинке и на том, что вы строите вместе. Оставайтесь дома вместе, это будет лучше для вас, чем выход в люди.

Лошадь

Энергия успеха на этой неделе благословит вашу личную жизнь. Модно оденьтесь и выходите в свет. Вас ждут прекрасные впечатления и интересные знакомства, которые могут положить конец вашему одиночеству.

Если вы находитесь в отношениях, вам следует пойти куда-то со своей второй половинкой и насладиться разными событиями, организуемыми в честь Дня святого Валентина. Ваше общее счастье лучше раскроется в этой атмосфере и вы станете ближе друг к другу. А чувственность в отношениях возрастет.

Кролик

Тем, у кого нет пары, следует стать лучшей версией себя. Привлекайте внимание. Пусть любовь и забота о себе, ваша уверенность в себе прокладывают путь. Поверьте, успех в любви, который вас ждет, будет достоин вас.

Находящиеся в паре Кролики могут рассчитывать на множество праздничных подарков. Это могут быть как милые безделушки, так и что-то действительно ценное. Будьте благодарны за каждый сюрприз и Вселенная это заметит.

Змея

За вами наблюдает кое-кто особенный. Проявите смелость и доброту, чтобы этому человеку было комфортно приблизиться к вам. Судьба хочет вас сблизить – дайте ей такую возможность, не отталкивайте свой шанс.

Тем Змеям, кто в отношениях, не рекомендуется разрешать другим убедить себя отказаться от празднований. Сейчас вам очень везет – почтите это романтическим свиданием. Но если вы видите, что ошиблись с выбором человека, сейчас тоже хорошее время отпустить эти отношения и отправиться на поиски подлинного счастья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие дни этого года будут лучшими для всех знаков восточного зодиака.

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