Большие вызовы и победы: названы лучшие дни года для всех знаков китайского зодиака

Китайский Новый год наконец-то наступил – и на ближайшие 12 месяцев мы все перешли под власть Зеленого Дракона. Гороскоп утверждает, что это время развития и процветания. Королевский Дракон наполнит нас энергией для свершений и энтузиазмом.

Астрологи также высчитали, какие даты в этом году станут пиковыми с точки зрения удачи для представителей всех знаков восточного зодиака. Узнайте о лучших днях именно для себя. А вдобавок узнайте, как привлечь удачу на весь год.

Крыса

Самые удачные дни: 15 февраля, 14 августа, 16 сентября.

В течение первых двух недель лунного года четко сформулируйте свои желания и надежды. От этого зависит ваш успех! Как только вы это сделаете, отпустите ситуацию. Судьба найдет способ исполнить ваши желания. Полезно будет ведение дневника сновидений в этом году. Во сне вы будете получать важные подсказки.

Бык

Самые удачные дни: 3 марта, 30 сентября, 15 октября.

Все, что вы задумали, можно осуществить в этом году. Так что не сомневайтесь в себе. Если скептики пытаются заставить вас сомневаться, вспомните, что их поведение – это проекция их недостатков. Чем больше вы будете полагаться на свою силу в этом году, тем сильнее будет ваш успех. Так что работайте над своей самооценкой, а медитировать или размышлять беритесь перед зажженной свечой. Стихия огня будет на вашей стороне.

Тигр

Самые удачные дни: 2 апреля, 1 ноября, 19 декабря.

Год начинается для вас удачно. Вы увидите, как плоды вашего труда прошлых лет достигают апогея. Пора расслабиться и насладиться этими благами. Сейчас пора поработать над своим публичным имиджем и влиянием на людей. Вторая половина года будет несколько менее удачной. Просто помните: если вы верите, что можете, вы можете. Если вы верите, что вы не можете, то вы не можете.

Кролик

Самые удачные дни: 21 августа, 26 сентября, 1 января 2025 г.

Из-за того, что ваш год завершился, вы можете почувствовать ослабление ветра удачи. Но в действительности это все относительно. Сосредоточьтесь на благословениях, которые вы получили в прошлом году, и найдите способы их развития сейчас. Вторая половина года может потребовать от вас терпения. Пока вы сохраняете уравновешенность, вы на коне.

Дракон

Самые удачные дни: 3 апреля, 19 июля, 19 декабря.

Это ваш год, так что рассчитывайте на космические благословения. Счастье, друзья и любовь будут с вами, да еще и приумножатся. Регулярно практикуйте благодарность судьбе за них. Помните, что следующие два года зависят от того, какое направление вы выберете сейчас. Чем более обоснованными будут ваши решения и поступки, тем лучше.

Змея

Самые удачные дни: 2 марта, 6 апреля, 19 мая.

Чтобы воспользоваться своими благословениями, вы должны выполнить некоторые условия. Первое – это положить конец токсичным связям и тем, кто не дает расправить вам крылья. Второе требование – это ясность в отношении ваших истинных потребностей и желаний, вы должны жить своими устремлениями, а не видением других. В этом вам может помочь ведение дневника. Вселенная не хочет, чтобы вашу удачу украли не те люди.

Лошадь

Самые удачные дни: 1 апреля, 2 июня, 15 декабря.

Всё зависит от того, насколько правильный выбор вы делали в прошлом. Если вы уверены в своих решениях, ничто и никто не сможет помешать вашей удаче. В противном случае судьба будет продолжать пытаться вернуть вас обратно, к точке, где вы свернули не туда. Практикуйте медитацию и развивайте терпение. Это поможет вам более четко видеть знаки.

Козел

Самые удачные дни: 13 сентября, 3 октября, 1 ноября.

Сосредоточьте всю свою энергию на собственных целях и приоритетах в этом году и не отвлекайтесь. Вы находитесь на пути к большому успеху – не давайте ничему и никому сбить вас с этого пути. Вторая половина года будет для вас немного сложнее, но здесь действуют те же принципы. Пока вы доверяете себе, удача поможет вам найти точку опоры в более широком мире.

Обезьяна

Самые удачные дни: 2 апреля, 19 мая, 14 октября.

Вам нужно проявлять осторожность в этом году. Вы можете случайно растратить благословения не на тех людей или выдать свои секреты. В этом году вам поможет более интровертный подход. Особенно если вы находитесь в конкурентной среде. Не впускайте новых людей в свой круг слишком быстро. Нет ничего плохого в том, чтобы быть дружелюбными и вести приятные беседы, но держите дистанцию, пока не убедитесь в человеке. Это же правило касается Обезьян, которые находятся в поиске отношений.

Петух

Самые удачные дни: 1 апреля, 2 июня, 4 декабря.

Ваш успех придет к вам через социальные взаимодействия, проведенное с близкими время и творческие начинания. Просто постарайтесь не сомневаться в себе, потому что вы сильнее и способнее, чем о вас говорят. Держите свой внутренний круг общения в гармонии, ведь говорят, что мы – это среднее из пяти самых близких нам людей.

Собака

Самые удачные дни: 5 апреля, 19 мая, 18 июля.

Залогом вашего успеха станет упорная работа. Пока вы занимаетесь своим делом, никто не сможет отнять у вас ваши благословения. Некоторые из вас сейчас действительно создают для себя прекрасное будущее – и космические силы хотят поддержать вас в этом начинании. Попытайтесь проводить в этом году больше времени на природе. Это положительно повлияет на вашу психику и косвенно увеличит удачу.

Свинья

Самые удачные дни: 7 февраля, 2 марта, 31 октября.

Ваша интуиция сейчас очень острая и вы четко знаете, куда себя направить в течение года, чтобы извлечь значительную выгоду. Ваш успех зависит от этого внутреннего знания, поэтому обратите внимание на знаки о движении вперед. Упражняйте заземление, чтобы не оторваться от реальности. Вы получите выгоду от внимания других, поэтому не прячьтесь в тени.

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