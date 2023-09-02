Путешествие или продолжение работы: гороскоп на 2-3 сентября для всех знаков зодиака

Тельцы на выходных отправятся в путешествие, что подарит им много ярких эмоций. Скорпионам придется поработать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2-3 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Возможно, захочется немного побыть в тишине и одиночестве. Для кого-то это нужно, чтобы отдохнуть и не думать ни о чем, а для кого-то – чтобы максимально сосредоточиться и поработать, выполнив определенные задачи.

Телец

Не сидите дома, отправляйтесь в путешествие, будь то гости или экскурсии, а может, и просто так прогуляйтесь подальше от дома, чтобы получить новые впечатления и, может, даже познакомиться с новыми интересными людьми.

Близнецы

Вам сейчас встречаются очень душевные люди, настроенные очень положительно. Поэтому хватайте их за руку, записывайте все контакты и договаривайтесь и о дальнейшем сотрудничестве, и о грандиозных проектах или хотя бы о дальнейших встречах.

Рак

Это будут очень насыщенные выходные, когда у вас и планов немало, и забот, и встреч, и по хозяйству нужно что-то сделать, и недоработанное что-то завершить, и с друзьями поболтать, и с детьми и родителями время провести.

Лев

У вас сейчас столько разнообразных планов, что можете и растеряться. Ведь на выходные появилось настолько много интересных предложений, что глаза разбегаются. Конечно, не все они имеют шансы превратиться во что-то действительно значимое, но стоит попробовать.

Дева

Впереди – конкурсы, выступления и соревнования, где вы должны показать лучшие результаты. Поэтому не тратьте время на размышления и сомнения, а немедленно включайтесь во все эти процессы и попытайтесь получить все овации и первые места.

Весы

Активизируются вопросы недвижимости, строительства, ремонта, словом, всего, что касается вашего жилья. Возможно, вы как раз просматриваете объекты недвижимости или выбираете варианты дизайна вашего дома.

Скорпион

Вы не справились с недельной нагрузкой, выбились из графика, вот и приходится отрабатывать на выходные все то, чего раньше не сделали. И это могут быть как встречи с важными персонами, так и конференции или тяжелая работа.

Стрелец

Могут приехать гости и внести кавардак в ваш привычный распорядок выходных. Но вы не будете слишком об этом беспокоиться, поскольку будет очень весело и неожиданно, плюс ваши гости поведут вас туда, куда вы давно стремились, но никак ноги не доходили.

Козерог

Будете учиться просто в эти выходные, вам нужно будет получить новые знания, опыт или навыки, найти себе наставника, учебное заведение или самостоятельно составить учебную программу и заняться самообразованием.

Водолей

Пришло время собрать дружескую компанию и отмечать семейные праздники, пересчитываться для того, чтобы осознать, увеличивается ли ваш род или уменьшается или просто хорошо провести время в окружении родных и близких людей.

Рыбы

Будете наводить порядок в своем доме или на близлежащих территориях, заниматься расчисткой, уборкой, выбрасыванием, дизайном. И это могут быть как домашние заботы, так и уборка дачи или даже своего рабочего места.

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