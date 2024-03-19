Проверьте дату рождения: какие числа являются счастливыми знаками

Все мы знаем о дурной славе числа 13. Но, если есть несчастливые, то должны быть и счастливые числа. Нумерология утверждает, что это действительно так, и речь идет не только о 7, есть и другие.

Нумерологи рекомендуют искать ключ к успеху в дате своего рождения. Ваше число может сильно повлиять на удачу и принести много хорошего, если вы будете его твердо знать.

Числа, приносящие удачу

Итак, в народе однозначно счастливой считается семерка. Но не только она. Оказывается, счастливых чисел может быть гораздо больше.

Так во многих культурах положительное значение придают цифре 8. Согласно нумерологии, восьмерка — это число, словно магнитом, притягивающее деньги, достаток и успех. Она также несет с собой власть и могущество. Люди, связанные с восьмеркой, могут рассчитывать на процветание в жизни. Такие особенности цифре приносит ее симметричная форма, являющаяся залогом равновесия и гармонии.

Еще одно число, приносящее счастье, это 3. Оно считается символом совершенства и постоянного покровительства со стороны высших сил. Процветание тех, кто связан с тройкой, происходит в сфере духовного. К тому же 3 означает гармонию тела, души и разума. Находясь под его влиянием, мы можем быть уверены, что баланс будет в личных отношениях и профессиональной сфере.

Исключительно счастливым считается также число 9 – оно приносит с собой мудрость, здравомыслие и склонность к глубоким размышлениям, а также способствует признанию в обществе. Девятка является числом долгожителей и людей с удачной любовной жизнью. Люди, связанные с девяткой, сами начинают излучать магию и позитив.

Неудачные числа

Несчастье может приносить число 1. Согласно нумерологии, оно несет неудачи в личной жизни. Неурядицы будут наблюдаться в сфере близких отношений, а особенно разрушительно влияние этого числа на брак.

Еще одно число, которое приносит с собой проблемы, это 4. Его дурная слава происходит из китайской культуры. В китайском языке слова "четыре" и "смерть" звучат идентично, поэтому во многих азиатских странах избегают употребления этого числа, не нумеруют им этажи и помещения, избегают в телефонных номерах и т.д.

Нумерология утверждает, что и плохая слава числа 13 тоже небезосновательна. Оно нарушает гармонию, созданную числом 12. Поэтому воспринимается как нечто вносящее хаос. Его влияние настолько сильно, что некоторые люди также называют его числом сатаны.

Как рассчитать свое счастливое число

Свое индивидуальное счастливое число можно вычислить по дате рождения. Запишите его в числовом формате. К примеру, не 14 ноября 1997 года, а 14.11.1997. Затем добавьте между собой все цифры: 1+4+1+1+1+9+9+7=33.

В данном примере получилось двузначное число. Чтобы довести его до окончательного результата, нужно прибавить между собой обе цифры. В этом случае это будет 3+3, то есть 6. Полученный результат означает, что нумерологическое число человека, родившегося 14 ноября 1997, это 6. От него и рассчитывается счастливое число человека.

Чтобы получить его, нужно умножить нумерологическое число само на себя. Согласно выбранному примеру, мы умножаем 6 на 6. И снова получаем двузначное 36. Напоследок повторяем процедуру сложения обеих частей, пока не получим однозначное число. В нашем примере это будет 3+6=9. Итак, для человека, рожденного 14 ноября 1997 года, счастливым числом является 9.

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