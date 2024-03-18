Что ждет все знаки зодиака в апреле: гороскоп Таро

Таро позволяет нам заглянуть в будущее и получить ценные советы, которые помогут нам раскрыть свой потенциал. Каждая карта содержит уникальное послание и раскрывает потенциальные возможности, вызовы и темы для размышлений.

Энергия весны наполняет воздух, побуждая все знаки зодиака к действиям и изменениям. Чтобы вы могли узнать подробнее о том, что готовит вам судьба, астрологи подготовили гороскоп Таро.

Овен

Карта Таро: Иерофант

Духовность можно воспринимать по-разному, но для всех Овнов в апреле она все равно важна.

Карта Иерофанта подсказывает, что вам нужно сделать еще один шаг вперед, чтобы встать на истинный путь.

В финансовом плане месяц будет прибыльным. Люди, ведущие бизнес с Овнами, могут рассчитывать на хорошие возможности.

Однако сами Овны могут заметить, что накапливать средства будет трудно. Кроме того, вы можете столкнуться с рядом физических проблем, поэтому будьте внимательны к своим пищевым привычкам и регулярно занимайтесь спортом.

Телец

Карта Таро: Повешен перевернутый

Тельцы склонны к негативизму, но в апреле 2024 вы сможете найти силы, чтобы сделать то, чего другие боятся, и получите вдохновение от новых начинаний.

Не стесняйтесь воспользоваться шансом, чтобы узнать что-нибудь новое. Будьте смелыми и говорите все, о чем вы думаете, даже если это приведет к небольшому конфликту или спору.

Энергия вашей карты может показаться некоторым резкой, но на самом деле она поможет Тельцам посмотреть на свою жизнь трезво и увидеть вещи четко.

Помните, что ключами к успеху в апреле станут чувство свободы и ловкость.

Близнецы

Карта Таро: 4 чаши

В апреле Близнецы могут столкнуться с негативными эмоциями, такими как зависть, жалость к себе. Однако ваша карта отмечает, что нужно пороться с деструктивными мыслями и стараться всегда видеть свет, даже в самых темных ситуациях.

Сделайте перерыв от социальных сетей, если они заставляют вас думать о плохом, и восстановите связь со Вселенной, чтобы увидеть, какие возможности он для вас приготовил.

Не бойтесь проявлять инициативу. Ваша судьба в ваших руках даже если вы не контролируете ситуацию, в которой оказались.

Рак

Карта Таро: Звезда перевернутая

Если ваша работа и повседневная жизнь угнетают вас, пора восстановить свой энтузиазм и позитив. Не теряйте надежду и помните, единственный человек, который может спасти вас от пессимизма, прокрастинации и самокритики – это вы сами.

Придумайте способ очистить свою энергетическую систему и высвободить отрицательную энергию. В этом Ракам может помочь музыка, медитации, прогулки по природе или сеансы массажа.

Будьте добрыми к себе и к близким.

Лев

Карта Таро: Король Кубков

Уделите внимание своим чувствам и внутреннему миру. Попытайтесь понять, какой прошлый опыт стоит за всеми вашими духовными неурядицами.

Король Кубков показывает, что у Львов появится отличный шанс, чтобы восстановиться и в конце концов изменить жизнь к лучшему.

В апреле вы можете встретить старых друзей или коллег и возобновить общение с ними. Ожидается, что Львы также получат много любви и эмоциональной поддержки от всего окружающего. А в конце апреля у вас появится возможность хорошо провести время с самыми дорогими людьми.

Дева

Карта Таро: Королева Жезлов

Март был сосредоточен на внутренних чувствах Дев, поэтому апрель сделает акцент на ваших внешних мотивациях. Выйдите из зоны комфорта, общайтесь и вдохновляйте других своими творческими идеями. Вас ждут большие изменения.

Помните, смелость и решительность приходит тогда, когда вы заботитесь о себе, а затем выходите в мир и позволяете людям увидеть, насколько вы восхитительны. Не бойтесь выступать в роли лидера и начните развивать с кем-то общий проект.

Именно в тот момент, когда вы начинаете ощущать прилив уверенности в себе, вы начинаете уважать свое тело, свой дом, своего партнера и получать удовольствие от жизни.

Весы

Карты Таро: Туз жезлов перевернутый

В этом месяце не принимайте рискованные финансовые решения. Туз жезлов в перевернутом положении изображает задержки в отношении ваших денег, работы и семьи.

Если вы в отношениях, то общение между вами и вашим партнером может быть неудобным. Есть большой риск недоразумений и даже разрыва. Проявите свою ласковую сторону и пойдите на уступки, если хотите сохранить романтические отношения.

Возможно, все задержки, неудачи и разочарования – это сигналы Вселенной, подсказывающие вам, что нужно перейти в новый этап и проститься с тем, что держит вас в прошлом.

Скорпион

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Апрель обещает быть довольно романтичным месяцем для Скорпионов. Вы найдете вдохновение в таких простых вещах, как утренний кофе, покупка цветов или прослушивание любимой музыки.

Для тех, кто находится в отношениях, Рыцарь Кубков приносит положительную энергию привлекательности и флирта. Если у вас все стабильно, то пора устроить свидание или запланировать длительный отпуск.

В работе будьте дипломатическими и креативными. Возьмите в свои руки все, что касается вашей карьеры и финансов.

Стрелец

Карта Таро: Пятерка жезлов

Все, что вы запланировали в марте может подвергнуть сомнению в апреле. Однако не беспокойтесь, потому что именно это поможет вам принять правильное решение. Благодаря 5 жезлов вы начнете отчетливо видеть, куда вам следует идти, а куда нет.

Стрельцы могут испытать трудности посредством конфликта интересов, конкуренции и неудач. Проанализируйте все эти ситуации и приведите к выводу, ведь именно они станут для вас толчком, что позволит двигаться вперед.

Старайтесь сохранять благоразумие и разрешать любые конфликты с помощью позитивного мышления и долгосрочного планирования.

Козерог

Карта Таро: Девятка жезлов перевернутая

Вам нужно время и простор для отдыха. Если в последнее время вы сдерживали свои эмоции, это, вероятно, превратится в чувство подавленности или паранойи.

Козерогам следует найти время, чтобы прояснить голову, поговорить с другом, которому вы доверяете или записаться на прием к терапевту.

Если вы чувствуете, что вам нужна поддержка других, присоединитесь к группе единомышленников, найдите новое хобби и устроите неделю отдыха.

Водолей

Карта Таро: Император перевернутый

Вероятно, Водолеев ожидают тяжелые рабочие ситуации. Если вы столкнулись с проблемами и людьми, которые заставляют вас чувствовать себя очень некомфортно, то прислушайтесь к своей интуиции и разберитесь с конфликтом здесь и сейчас. Не стоит откладывать трудные разговоры на потом.

Перевернутый Император напоминает Водолеям о том, что нужно соблюдать осторожность. Возможно, вы слишком жестки и чрезмерно контролируете своих близких.

Апрель станет прекрасным месяцем, чтобы избавиться от токсичности внутри себя.

Рыбы

Карты Таро: Двойка кубков перевернутая

Эта карта рекомендует вам расслабиться и позволить испытывать все чувства, возникающие в отношениях с людьми.

Не будьте уверены в том, что вы на правильном пути. Сделайте перерыв и посмотрите здраво на все аспекты своей жизни. Дайте себе время подумать, не чувствуете ли вы себя потерянными.

Запишите свои чувства и мысли, обсудите их с психотерапевтом или другом, которому вы доверяете. Разберитесь со своими внутренними проблемами, прежде чем вступать в романтические отношения.

Чтобы достичь баланса, ставьте во главу участия сочувствие, заботу любовь к себе.

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