Прошлое напомнит о себе: гороскоп на неделю для всех знаков

Сейчас Луна находится в Козероге, такое сочетание вызывает сложные чувства, которых люди избегают. Однако полная Луна заставит честно оценить конфликт и взять на себя ответственность за свои действия.

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На этой неделе вам не избежать откровенных разговоров о прошлом. Астрологи составили гороскоп, который поможет в этом правильно разобраться.

Овен

В этот период Овен почувствует, что не успевает сделать все, что запланировал. Этому могут препятствовать ваши сомнения или внешние факторы. Возможно, вы захотите ускорить свой темп, чтобы добиться желаемого, но сейчас лучше остановиться. Признайте, что вы не успеваете выполнить задуманное и выберите медленно двигаться вперед, чтобы не потратить все свои силы. Это окажется эффективной стратегией в конечном счете.

Телец

Вы устали от ощущения, что стоите на месте. Хотя вы и прилагаете много усилий на работе и в отношениях, но результата не видно. Вы стремитесь к признанию, ощущению, что вы чего-то значите. На этой неделе вы увидите прогресс своей работы, но, может, и не получите того, на что надеялись.

Близнецы

Близнецы тратят много времени и энергии на эксперименты, планирование своего распорядка дня, постоянно испытывая себя. Вам нравится такой темп жизни, но дайте себе отдохнуть на этой неделе. Перестаньте думать о других путях. Погрузитесь в свою жизнь, которая есть сейчас и больше уважайте себя.

Рак

Эта неделя может погрузить вас в память о прошлом. Ваши мысли будут заполнены людьми, которых вы любили, и важными моментами, которые сформировали вас. Это важно для Раков, потому что это имеет определенную цель. Вы не застряли в прошлом, вы учитесь на своем опыте. Воспоминания делают вас мудрее.

Лев

Ваша энергия занижена, вы не можете показать себя настоящим, прячась под разными образами. У всех бывают неудачные дни, не стоит зацикливаться на них. Если вы сейчас переживаете сложный период, значит, вы учитесь и развиваетесь. Скоро вы почувствуете прорыв и станете самим собой.

Дева

Девы добросовестно работают, старательно и правильно выполняют свою работу. Вы легко тратите свое время и энергию на работе или в отношениях. Вы настолько можете сосредоточиться на поставленных задачах, что у вас не остается времени на развлечения, отдых и романтику. На этой неделе уделите внимание и осторожно восстановите баланс между работой и отдыхом.

Весы

В последнее время вам пришлось смириться с тем, что некоторые люди не дадут вам то, что нужно. Вы пытаетесь устранить все источники стресса из своей жизни, решить проблемы, как это возможно. Весы создают новое пространство в своем сердце и жизни, подумайте о том, как его заполнить.

Скорпион

Вы беспокоитесь, что на ваши чувства и усилия не отвечают взаимностью, но даже крепкая дружба и долгие отношения могут выходить из равновесия. Это не обязательно означает, что человеку на вас все равно или он не хочет дальше с вами общаться, иногда нужно приложить больше усилий, чтобы достичь желаемого. На этой неделе скажите вашим близким о своих чувствах, не бойтесь открыться. Они непременно поддержат вас.

Стрелец

В последнее время вы пытаетесь идти на встречу всем возможностям, которые встречаются на вашем пути. Это не связано со страхом упустить шанс, а вы действительно заинтересованы в этом. Но ваша энергия ограничена, вы не можете успеть все. На этой неделе реально оцените свои возможности и расставьте приоритеты. Не перегружайте себя.

Козерог

Вы не боитесь вызовов, но и не идете на дурацкий риск. Если вы инвестируете в проект, то он должен быть успешным, или вы пробуете себя там, где есть реальные шансы на победу. Это мудрый подход, спасший вас от разочарований в прошлом. На этой неделе не будьте слишком осторожны. Иногда самые лучшие идеи – это те, которые кажутся бессмысленными. Позвольте себе помечтать.

Водолей

Вы чувствуете себя счастливым и наполненным энергией, когда рядом люди, на одной волне с вами. Вы так долго живете думая о духовном состоянии, что забыли о своем физическом существовании. Выделите время на уход за своим телом, правильно питайтесь, занимайтесь спортом и отдохните. Это не отвлечет вас от важных дел. Чем больше вы заботитесь о своем теле, ты острее будет ваш разум.



Рыбы

Когда вас постигают проблемы на работе или дома, вы начинаете фантазировать о другой жизни, работе и возможностях. Вы хотите все бросить и начать с чистого листа. Однако на этой неделе не делайте ничего радикального, позже у вас появятся возможности для перемен.

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