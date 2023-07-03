Гороскоп на июль: на какие знаки больше всего повлияет новолуние

Июльское новолуние состоится в знаке Козерога. Пора взвесить все аспекты, оценить перспективы и сделать мудрый выбор, который станет первым шагом на пути к лучшей жизни.

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По словам астрологов, Раки и Львы, именинники месяца, будут искать баланс в жизни и планировать важные проекты. Тельцы добьются успеха на переговорах, а Овны отважатся на смелый романтический поступок.

Овен

Начните июль со смелого романтического шага. Астрологи предсказывают, что вас ждут безумные месяцы романтики и любви. Но это еще не все отличные новости: полнолуние 3 июля повлияет на вашу карьеру. Возможно, пора воплощать в жизнь важный проект, который вы так давно планировали? Сейчас важно найти баланс между семейными обязанностями и интересными перспективами на работе.

Телец

Успех придет, если вы приложите все усилия в сфере общения. Будут переговоры, встречи, онлайн-звонки, собеседования, мозговые штурмы и важные разговоры. Полнолуние 3 июля – прекрасное время, чтобы запланировать путешествие, даже если вы целый год говорили, что для отдыха сейчас не время. Прогресс в перспективном проекте будет заметен примерно 11 июля, а к новолунию 17 июля вы будете готовы поставить новые интересные цели на будущее. Сезон Льва (23 июля) будет побуждать подумать о том, что для вас действительно означают дом и семья. Вероятно, вы были слишком поглощены работой и уделяли родным очень мало времени.

Близнецы

Будьте уверены и не сомневайтесь в своих силах. Вы заслуживаете успеха и признания. Ваша карьера скоро пойдет в совершенно новом направлении. В конце месяца будут существенные поступления на банковский счет. Появятся возможности для инвестирования и успеха. В полнолуние 3 июля вас могут охватить сильные чувства, поэтому уделите время партнеру или семье.

Рак

В прошлом месяце вам пришлось сменить некоторые приоритеты. Июль станет для вас месяцем переосмысления и трансформации. В личной жизни будут важные встречи и неожиданные решения. Полнолуние 3 июля будет побуждать к активным действиям и смелости в выражении чувств. Новолуние 17 июля направит вас в совершенно другом новом направлении. Пора выйти из зоны комфорта и почувствовать жизнь на полную.

Лев

Первые недели июля пройдут за приятными домашними заботами о семейном благополучии. Полнолуние в 3 июля заставит обратить внимание на проблемы со здоровьем. Не забывайте о правильном питании и физических нагрузках. Вам придется искать баланс между работой и любовью. Кроме того, астрологи предсказывают в конце месяца неожиданные путешествия и перспективные проекты.

Дева

Ожидайте новых знакомств, ярких идей и возможностей. Вы настойчиво и без устали работали – наконец пора пожинать плоды. Июль будет очень успешным. Используйте силу новолуния 17 июля, чтобы четко понять, в каком направлении вы хотите двигаться дальше. Ретроградная Венера (с 23 июля) заставит посмотреть свои цели и тщательно обдумать следующие шаги.

Весы

Работа, работа и еще раз работа – начало июля будет наполнено переговорами, встречами, проектами и планами. Вероятно, вы слишком погрузитесь в рабочую рутину и не заметите, как в вашу дверь внезапно постучит любовь. Астрологи даже прочат судьбоносные решения и предложения. Сейчас для счастья вам нужно чувство стабильности и безопасности – убедитесь, что партнер может это обеспечить.

Скорпион

Вам очень нужен отдых. Вы настолько устали на работе, что теряете силы и производительность. Возьмите несколько дней отпуска и проведите его так, как вам хочется: дома за книгой или в невероятном спонтанном путешествии. В июле, особенно в период полнолуния, астрологи также предсказывают важный разговор. Не скрывайте своих чувств и не вводите близких в заблуждение. Когда начнется сезон Льва, вы будете готовы воплотить мечту в реальность.

Стрелец

Будьте решительны в планах путешествий, поскольку в начале июля вы можете внезапно стать участником безумного отдыха. Полнолуние 3 июля принесет важные сдвиги в карьере, поэтому за финансовую сторону путешествия можно будет не волноваться. Воспользуйтесь новолунием 17 июля, чтобы поставить четкую цель на вторую половину 2023 года.

Козерог

Интенсивное начало месяца может привести к тому, что вы будете сомневаться в своем жизненном выборе. Полнолуние в вашем знаке позволит четко расставить приоритеты и искать ясности в более широкой картине. В отношениях вы пытаетесь найти баланс между преданностью и личной свободой. Новолуние 17 июля станет переломным моментом. Решение, принятое примерно в это время, может действительно изменить вашу жизнь.

Водолей

Июль принесет новые перспективные проекты. Перед вами снова откроется карьерная дверь. Ваш упорный труд принесет прибыль, но сейчас не лучшее время, чтобы полностью погружаться в работу и брать сверхурочные часы. Полнолуние 3 июля идеально напомнит, что следует также уделять внимание семье и творчеству.

Рыбы

Новые связи, знакомства и возможности ознаменуют начало нового увлекательного этапа вашей жизни. Пора открыть свою творческую силу – на этот раз без промедлений и отговорок. С началом сезона Льва ваше внимание сосредоточится на вашем здоровье, благополучии и ежедневной рутине.

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