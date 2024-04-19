Прорыв или крах: гороскоп Таро на соединение Юпитера и Урана в конце апреля 2024 года

Если вы заметили, как ускорились события, это может быть связано с сочетанием Урана и Юпитера, которые встретились в созвездии Тельца в середине марта и пробудут там вместе до середины мая. Пик их близости придется на 20 апреля. Такое событие происходит раз в 14 лет и несет неожиданные удачи и большие прорывы.

Астрологи выяснили, что сулит такое сочетание всем знакам зодиака, воспользовавшись силой карт Таро. Читайте дальше, чтобы узнать, что это принесет вам.

Овен: Император в перевернутом положении

Вы очень близки к радикальному повороту событий. И поворот этот будет в положительном направлении. Однако перевернутое положение этой карты указывает на то, что вы не берете на себя полную ответственность за результат, к которому вы стремитесь. Успех на вашей стороне, особенно когда речь идет о достижении финансовой свободы, но деньгам и богатству может быть труднее найти вас без надлежащего порядка и структуры.

Телец: Королева Мечей

Ваша карта намекает, что весь 2024 может стать незабываемым для вас. Хотя в вашей жизни произошло (и продолжает происходить) много изменений, все же старайтесь избегать принятия решений, основанных исключительно на эмоциях. Конструктивная критика и логика жизненно важны для вас, чтобы стать королевой или королем своей жизни. Вы способны родить идею, которая может привести к большому успеху прямо сейчас.

Близнецы: Четверка Пентаклей в перевернутом положении

Изобилие приходит в разных формах, и вы можете почувствовать его в нематериальном выражении. Вместо того, чтобы в это время гоняться за богатством, деньгами или каким-то имуществом, постарайтесь быть щедрым на то, что у вас уже есть. Не привязывайте себя к вещам и Вселенная подарит вам то, что действительно останется с вами навсегда. Это и есть подлинная духовная мудрость.

Рак: Справедливость в перевернутом положении

Вы попали в поле зрения кармы. Во время этого редкого соединения Юпитера и Урана вы можете обнаружить, что кто-то не был искренним с вами. Особенно это касается людей из вашего круга общения или работы. Вам придется смириться с этим и положиться на Вселенную, которая освободит вас от этой связи. Как только все встанет на свои места, вы почувствуете, что справедливость победила.

Лев: Девятка Пентаклей в перевернутом положении

Обратите внимание на свои финансы. Если вы тратите деньги безрассудно, эта карта просит вас сделать более осмысленный выбор в отношении своих ресурсов для того, чтобы избежать серьезных потерь. Вместо того чтобы брать на себя финансовый риск, будьте умеренными и откладывайте еженедельно. Даже если у вас для этого есть небольшая сумма.

Дева: Паж Пентаклей

Ваш тяжелый труд скоро будет вознагражден. Юпитер – планета изобилия, и к вашему знаку он будет особенно благосклонен. В вашем будущем вполне может оказаться непредсказуемый успех, выраженный посредством бонуса, повышения зарплаты или даже значительной прибыли от прошлых инвестиций. Или же гениальная идея может внезапно прийти к вам, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Весы: Паж Мечей в перевернутом положении

Ищите заземления. Ваша карта говорит, что пора покинуть бесплодные мысли и обратить внимание на тело. Если вы слишком много думали или чрезмерно анализировали человека или ситуацию, то могли стать жертвой собственных импульсов и действовать необдуманно, руководствуясь ложной информацией или просто сплетнями. Постарайтесь сейчас больше времени проводить в одиночестве, чтобы лучше услышать себя и избежать обманчивых вибраций.

Скорпион: Паж Кубков

Ваша стратегия достижения большого прорыва состоит в сочетании интеллекта и эмоций. Интуиция ведет вас к идее, но она побуждает вас лучше изучать и исследовать то, что приносит вам текущий момент. Сформулируйте все интересующие вас вопросы и исследуйте то, что дает вам прямо сейчас жизнь. Копайте глубже. В конце концов, это ваша суперсила, которая может вывести вас на новые высоты.

Стрелец: Императрица в перевернутом положении

Могучий Юпитер – ваша планета, и его встреча с Ураном может стать для вас весьма назидательным моментом. Вас ждет новаторское новое начало, но чтобы воспользоваться этой возможностью сполна, вы должны сначала воссоединиться с искренним и глубоким чувством благодарности за то, что у вас уже есть. Осмотритесь вокруг и обратите внимание на окружающую вас красоту, а затем наблюдайте, как вы притягиваете ее еще больше.

Козерог: Солнце

Решитесь сиять, будто вся вселенная принадлежит вам. Изобилие и успех являются результатом ваших огромных усилий. Делитесь своим светом и давайте личный пример – принесите магию в жизнь других людей. Вы – настоящий лидер, и то, как вы вдохновляете других, приводит к прорывным моментам и гениальным идеям. Так что вы вполне заслуженно можете претендовать на свое место в центре внимания.

Водолей: Пятерка Мечей

Что вам важнее, взаимный прогресс или победа? Эта карта предупреждает вас, что если вы участвуете в каком-нибудь соревновании, нервная энергия соединения Юпитер-Уран может сыграть против вас. Альтернативно вы можете искать решение загадочного вопроса или ситуации. Ответ, который вы ищете, заключается в достижении глубоких состояний благодаря медитации. Там вы увидите то, что подскажет вам путь.

Рыбы: Пятерка Жезлов

Вы любовник, а не боец. Но эта карта призывает вас к здоровой конкуренции и диалогу. Сотрудничество и обмен идеями с думающими иначе непременно зажжет ваш внутренний огонь и, возможно, даже приведет к неожиданному расширению. Новые места, люди и идеи – это ваша дверь к прозрению и переходу на совершенно новый уровень.

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