Для трех знаков зодиака начался невероятный сезон Тельца: кому будет везти с 19 апреля по 20 мая

Удача, обаяние и успех – вот что будет темами сезона Тельца для всех знаков зодиака. Все потому, что управляющей планетой этого созвездия является Венера. Но три знака будут особенно успешными.

Астрологи назвали эту троицу. Ее представителям нужно быть готовыми ко всем дарам Венеры – романтическим встречам, внезапным деньгам, наполненным разными наслаждениями дней. Узнайте, попал ли ваш знак в список.

Овен

Больше всего удачи вы почувствуете в сфере карьеры и в любой ситуации, где вам нужно будет проявлять свои таланты. У вас появятся новые друзья, которые поддержат вас в новых начинаниях, даже если дружба продлится недолго. Ваша самооценка заметно окрепнет и вы либо обретете настоящую любовь, либо избежите проблем в отношениях.

Отбросьте стереотипы, смотрите на себя с неожиданного угла зрения. Развеивайте мифы о себе и осознайте правду о том, кем вы являетесь и чего вы действительно хотите. Вам рекомендуется в настоящее время развивать свои навыки работы в команде. Это также сделает из вас лучшего лидера.

Телец

Ваш сезон будет вашим во всех смыслах этого года. Особенно сильно удача будет благосклонна к вам в сфере любви и общения. Также, если вы давно думали о приобретении недвижимости или переезде на новое место, сделайте это, пока Солнце находится в вашем знаке.

Даже если месяц будет казаться спокойным и не насыщенным событиями, знайте – за кулисами обстоятельства, которые вы не замечаете, будут складываться в вашу пользу. На вас может свалиться внезапная популярность. Даже если она будет вам не слишком приятна, вы все равно получите от нее выгоду. Доверяйте своей интуиции и не позволяйте мнениям других людей влиять на ваши решения. В конце концов, вы докажете, что скептики ошибаются. Так что смело идите вперед.

Дева

Вас ждет настоящий успех, но он не свалится на вас сразу. Помехи будут постепенно отступать, открывая вам путь к вашей мечте. Поэтому сосредоточьтесь на том, что вам важно, и сохраняйте веру в космические силы, которые сейчас полностью на вашей стороне. Поддерживайте хорошее настроение, и все будет хорошо.

Также вы можете ожидать очевидное проявление кармы ближе к концу сезона Тельца. Кто-то, кто долго донимал вас или пытался подорвать вашу веру в себя, поучать, что вам нужно делать, получит ощутимый урок. Старайтесь отнестись к этому нейтрально.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки к концу этого года добьются невиданного успеха.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.