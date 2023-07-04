Продолжается сезон Рака: как июль повлияет на все сферы жизни. Гороскоп
Раки и Львы – счастливые июльские именинники. Этот астрологический сезон связан со стремлением к комфорту и гармонии. Ретроградная Венера начнется 23 июля и продлится до 3 сентября, ознаменуя начало доdjkmyj напряженного периода в личной жизни.
По словам астрологов, именно Ракам и Львам в июле придется принимать судьбоносные решения и выходить из зоны комфорта. Однако не стоит рассматривать эту необходимость с отрицательной точки зрения, наоборот – у вас появится шанс достичь карьерных высот, встретить любовь и сделать важные шаги r осуществлению самых заветных целей.
Следующие несколько недель позволят немного отдохнуть от напряженного графика на работе и изнурительной ежедневной рутины. Вы действительно много работали, пора понежиться на солнышке, выехать на природу, выпить холодные напитки у бассейна или просто провести вечер в кровати за просмотром любимого сериала. Наслаждайтесь уютом и комфортом, пока у вас есть возможность. Живите моментом и не думайте, что будущее готовит трудные испытания.
Сезон Раков начался с 21 июня и завершится 22 июля. Астрологические транзиты окажут влияние почти на все сферы вашей жизни.
По словам Донны Пейдж, сертифицированного астролога из Атланты, главный приоритет июля – общение. Она советует проводить больше времени с родными и близкими, ведь сейчас вам очень необходима поддержка и внутреннее спокойствие.
Астролог Вивиан Уорд рассказала об основных аспектах, которые принесет сезон Рака.
Во-первых, стремление к комфорту. Чтобы принять важные решения, следует отдохнуть, расслабиться и побыть в гармонии с собой. Наслаждайтесь простыми хорошими вещами, например, вкусной едой или возможностью прогуляться по вечернему городу. Пригласите за встречу давних друзей, позвоните родственникам, с которыми давно не общались.
Во-вторых, ретроградная Венера во Льве даст осознание того, что вы хотите следовать советам своего сердца. Вам надоели эмоциональные качели и постоянные выяснения отношений. Искренние разговоры помогут достичь взаимопонимания.
В целом, личная жизнь наладится. Возможно, вы решите, что наконец-то готовы начать новые отношения после болезненного разрыва. Или почувствуете, что пора решиться с партнером на новый важный этап.
В-третьих, астрологи советуют обратить внимание на проблемы со здоровьем. Умеренные физические нагрузки и правильное питание помогут наладить самочувствие, однако не следует откладывать визиты к врачу.
Сезон Раков – благоприятное время, чтобы решить, какую дорогу вы хотите выбрать для достижения цели. Следует определиться со своими желаниями и делать все, чтобы их воплотить. А сезон Льва принесет множество ярких событий и новых впечатлений.
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