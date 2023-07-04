Можно выиграть в лотерею: названы самые счастливые дни для каждого знака. Гороскоп

Второй месяц лета богат на астрологические события. Новолуние в Козероге принесет важные осознания и судьбоносные решения – это время взвесить все риски и перспективы, чтобы рискнуть и сделать выбор в пользу лучшей жизни. Интерес к саморазвитию и обучению усилится в период с 10 июля, когда Марс образует транзит с практической Девой.

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Средина месяца подарит вдохновение для творческих проектов. А ретроградная Венера, которая начнется с 22 июля и продлится до 3 сентября, принесет недоразумения в личную жизнь и, вероятно, нарушит доверие между партнерами. Астрологи составили гороскоп идеальных дат для каждого знака зодиака на неделю. В счастливые дни в разы возрастают шансы обрести любовь, получить новую работу, совершить удачную покупку или даже выиграть джекпот в лотерею.

Овен

Счастливый день недели: 4 июля.

Телец

Счастливый день недели: 7 июля.

Близнецы

Счастливый день недели: 5 июля.

Рак

Счастливый день недели: 3 июля.

Лев

Счастливый день недели: 9 июля.

Дева

Счастливый день недели: 5 июля.

Весы

Счастливый день недели: 7 июля.

Скорпион

Счастливый день недели: 4 июля.

Стрелец

Счастливый день недели: 6 июля.

Козерог

Счастливый день недели: 8 июля.

Водолей

Счастливый день недели: 8 июля.

Рыбы

Счастливый день недели: 7 июля.

Ранее OBOZREVATEL публиковал финансовый гороскоп на июль 2023 года для всех знаков зодиака. Достичь финансовых высот будет сложно, ведь ретроградный Сатурн продлится до 4 ноября и заставит упорно работать.

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