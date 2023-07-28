Проблемы в отношениях или взлет в карьере: кому повезет в августе. Гороскоп

Полная голубая Луна в августе обещает несколько неожиданных поворотов в жизни для некоторых знаков зодиака. Ретроградные Венера, Нептун, Сатур и Плутон помогут разобраться в себе и определить свой путь в будущее.

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1 августа будет полная Луна в Водолее и это может вызвать некоторые воспоминания и эмоции. Астрологи составили гороскоп, который поможет справиться с чувствами и невзгодами.

Овен

Овны хотят изменить свою жизнь. Пересмотрите свой распорядок дня и планы на будущее. Сосредоточьтесь на своих целях и тщательно обдумайте, как их достичь. В отношениях могут возникнуть некоторые проблемы. Вам тяжело совместить свои желания с тем, что хочет ваша семья.

Телец

Вы амбициозны и хотите добиться больших результатов, но часто забываете об отдыхе. В августе убедитесь, что вы не пренебрегаете развлечениями и общением с друзьями ради работы. Добавьте больше радостных событий в распорядок дня.

Близнецы

Вам следует отправиться в путешествие. Это наполнит вас силами и энергией, чтобы двигаться вперед. А размышления о прошлом заставят вас задуматься о будущем. Определите чего вы хотите от жизни и как этого добиться.

Рак

Вам тяжело по-настоящему открыться кому-то. Вы цените свои чувства и оберегаете их от негативного влияния других. Но в августе вы сможете довериться человеку, который заслуживает вашей благосклонности. Интуиция подскажет вам, кто это.

Дома могут возникнуть некоторые проблемы, но сохраняйте спокойствие и не беспокойтесь. Пытайтесь сделать так, что эти проблемы не перешли в другие сферы жизни.

Лев

Вы боитесь быть уязвимыми, поэтому не до конца раскрываетесь своему партнеру. Пора быть честным с собой и признать, действительно ли для вас важны эти отношения. Если да, то пора переходить на новый уровень. Будьте смелыми и покажите себя настоящим. Партнер обязательно вас поймет и поддержит.

Дева

Сейчас вы чувствуете эмоциональный упадок, не игнорируйте это. Определите проблему и обратитесь за поддержкой к близким или друзьям. Могут быть небольшие неприятности в августе, но не паникуйте, вы обязательно справитесь с ними.

Весы

Весы хорошо осознают, как их воспринимают другие. Но в августе постарайтесь не обращать внимания на слова и взгляды людей. Наслаждайтесь тем, что вам нравится, не боясь осуждения.

В конце месяца вы, скорее всего, будете чувствовать себя немного напряженными. Не перекладывайте это на других людей, найдите способ, как избавиться от отрицательной энергии.

Скорпион

Скорпионы преданные друзья и партнеры. В последнее время вы слишком заботились о близких и забыли о себе. Нельзя всех оградить от проблем. Позвольте близким действовать самостоятельно, потому что вы можете упустить большие возможности для себя.

В августе будет идеальное время, чтобы подумать о своих планах, но вам могут препятствовать друзья из прошлого. Не позволяйте им выбить вас из колеи.

Стрелец

В августе вам будет казаться, что вы находитесь в безвыходной ситуации. Избавиться от этого чувства вам помогут путешествия, новые увлечения или исследования. Вы также чувствуете необходимость изменить свою карьеру. Не бойтесь просить о повышении на работе. В скором времени у вас могут появиться новые возможности для профессионального роста.

Козерог

Вы пытаетесь делать все самостоятельно и это настоящая проблема, которая негативно влияет на вас. Вы не просите помощи даже тогда, когда она действительно нужна. Это нормально полагаться на других, иногда командная работа дает лучшие результаты.

Как только вы впустите новых людей в свою жизнь, сразу почувствуете позитивные изменения на работе и в личной жизни.

Водолей

Начало месяца будет эмоциональным. Приготовьтесь к серьезным размышлениям о том, где вы находитесь в жизни. Откройтесь близким людям. Вы всегда рядом, чтобы поддержать своих друзей, когда они в этом нуждаются, но вы не позволяете им делать то же самое для вас.

Небольшие проблемы дома могут испытать ваше терпение в августе. Отпустите негативные эмоции и освободите место для чего-нибудь нового и приятного.

Рыбы

Вас ждут большие изменения в августе. Позвольте вашей интуиции найти новые возможности. Но не забывайте уделять достаточно времени близким людям. Не будьте к ним слишком критичны и не пытайтесь их изменить, потому что это лишь приведет к конфликту.

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