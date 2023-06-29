Проблемы в отношениях и работе: для кого июль будет неблагоприятным. Гороскоп

Начинать месяц лучше, имея на вооружении предупреждение о возможных трудностях. И помочь этому может гороскоп.

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Астрологи уже рассказали, для каких знаков июль 2023 года будет сложным, и в чем придется проявлять дополнительную бдительность. Узнайте прогноз для вас.

Овен

Первая же неделя может быть для вас сложной. Возможны напряженность и споры в отношениях с коллегами и партнерами. Непросто может быть и в общении с родственниками. Но потом все наладится. В работе возобновится прогресс по долго буксовавшему проекту, а ваш партнер предоставит вам всю необходимую поддержку. Но постарайтесь заботиться о своем режиме дня – его нарушение может отрицательно сказаться на здоровье. Постарайтесь избегать обидных слов и критики в июле. А лучше заводите новые знакомства – они принесут вам пользу.

Телец

Берегите свою психику, ведь звезды предупреждают – в июле ее могут ждать потрясения. Ваше внутреннее "я" будет неспокойным. Но вместе с тем вы испытаете незаурядный энтузиазм. Подписанный в первую неделю месяца контракт должен быть весьма выгодным. Но постарайтесь в работе не затрагивать ничье достоинство или самоуважение. Тогда даже конкуренты будут относиться к вам хорошо. Также не идите на финансовые риски – слишком велик риск убытков. Звезды советуют вам беречь свое сердце – вы будете чувствовать себя уязвимо и можете испытать душевные раны.

Близнецы

Июль может стать для вас месяцем исполнения амбиций и похвалы от начальства. Это очень усилит вашу самооценку, а вместе с ней и эффективность. Поэтому к середине месяца ждите хороших результатов своей работы и укрепления финансового положения. Возможно, вам предложат перспективную новую работу. Но постарайтесь не убегать от проблем в июле, иначе они рискуют превратиться в источник постоянного хаоса в вашей жизни. Вы можете быть уязвимыми к критике в этом месяце. Поддержку в таком случае ищите у друзей.

Рак

Проявления грубости в общении могут стоить вам в июле слишком дорого, так что держите эмоции под контролем. В том числе в семейном кругу, риск ссор с партнером для вас будет очень высок. Правильно оценивайте свое финансовое состояние – вы можете нанести себе неоправданный ущерб, бездумно потратив деньги. Помните, что к победе в этом месяце вас приведут любовь и прощение, а попытки хитрить и обманывать заведут в тупик. Говорите людям приятные слова, но будьте при этом искренни, и вы получите от них желаемое.

Лев

Начало месяца будет успешным для вашей карьеры. Появятся новые возможности в бизнесе. Но не упускайте из виду конкурентов и ищите советов у более опытных коллег. А во второй половине можно будет взять отпуск – путешествие окажется удачным. В личных отношениях может возникать напряженность. Советуйтесь с родственниками, как лучше поступить, чтобы сохранить лад с близким человеком. И постарайтесь не брать близко к сердцу разные мелочи – в июле вы будете более уязвимы, чем обычно, и вам придется позаботиться о своей психике самостоятельно.

Дева

Заботьтесь о своих ценностях в этом месяце, а также о здоровье и контролируйте эмоции. Тогда вы сможете достойно пройти через любые испытания, не исключенные для вас в июле. Слушайте любимую музыку и читайте хорошие книги для того, чтобы отвлечься. Помогайте другим, но не занимайте деньги – так вы улучшите свою общественную репутацию и не потеряете отношения. Любовное партнерство у вас войдет в бурный период, ваш партнер будет подвержен чрезмерной драме – постарайтесь не перегореть от этого. Будьте осторожны в финансовых операциях.

Весы

Начало месяца будет весьма успешным для вас. Ожидается прорыв в карьере, а семейные отношения будут исполнены счастья. Ваша уверенность в себе возрастет, и любая конкуренция окажется вам по плечу. Единственное, чего вам следует избегать всеми силами в июле, это лишние сомнения и чрезмерное просчитывание будущих событий – это может нанести серьезный ущерб вашим отношениям с другими людьми, а последствия этого будут значительными и длительными. Посвящайте как можно больше времени своим друзьям.

Скорпион

В июле возрастут ваши расходы, но так вы будете улучшать качество своей жизни, поэтому не слишком переживайте из-за этого. Тем более что к середине месяца вы получите новый источник прибыли. Но следите за коллегами, их ошибки могут доставить вам лишние проблемы. Если вы занимаетесь бизнесом, подумайте о расширении – это хорошее время для подобных шагов. Ближе к концу месяца будьте внимательны к тому, как вы общаетесь с родными – возможны конфликты и недоразумения. Все важные решения принимайте без спешки, поскольку существует большая вероятность рокового просчета.

Стрелец

Избегайте проявлений гордыни в июле – это оттолкнет от вас даже самых близких людей. Вкладывайтесь в свои знания, они помогут вам в продвижении по карьере. Работайте усердно и тесно общайтесь с клиентами, демонстрируйте им свой опыт и умение выходить из нестандартных ситуаций. Именно от них зависит ваш успех. А также открытие новых возможностей. В семье звезды обещают вам период счастья и взаимопонимания. Особенно если вы найдете способ экологично обсуждать вопросы, мнения по которым у вас с партнером расходятся.

Козерог

Наконец-то вы сможете получить плоды своего упорного труда в прошлом. Но постарайтесь не терять голову от успеха – от этого может пострадать ваша репутация. Особенно опасной будет середина месяца. В отношениях с близкими людьми возможны кратковременные периоды напряженности. Вас будет беспокоить их грустное настроение, а проявления любви могут казаться навязчивыми. Помните: такая повышенная эмоциональность – это всего лишь период, постарайтесь найти способ сбалансировать свое состояние. К концу месяца ситуация улучшится.

Водолей

Любая прибыль в этом месяце принесет вам неожиданно много радости. Поэтому принимайтесь за работу со всей самоотдачей. На второй неделе будет сложный период в отношениях, может обостриться старый конфликт. В общении с партнером контролируйте свои эмоциональные импульсы. И помните, что никакие бытовые мелочи не стоят того, чтобы разрушать из-за них устоявшиеся отношения. Учитесь идти на уступки. И не торопитесь в июле. Только хорошо обдуманные слова и решения принесут хорошие результаты во всем.

Рыбы

Будьте осторожны со своим здоровьем в июле. Могут дать о себе знать старые проблемы, что сильно повлияет на ваше эмоциональное состояние и уровень энергии. Если же вы хорошо позаботитесь о собственном теле, то сможете справиться с любой, даже сложной проблемой. Учитывайте поведение окружающих – они будут склонны вас неправильно понимать и искажать смысл сказанного вами. Поэтому высказывайтесь максимально однозначно. Это позволит вам, кроме прочего, избежать весьма жестоких разочарований. К концу месяца у вас могут возрасти как доходы, так и расходы.

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