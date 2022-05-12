Проблемы с деньгами, новые предложения или победа: гороскоп на 12 мая для всех знаков зодиака

Овнов ждут проблеммы с деньгами, им стоит экономить и принимать решения очень взвешенно. Тельцы получат новые предложения по работе, а Козероги смогут отпраздновать победу.

Таролог и прогнозист Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 12 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Не сорите деньгами, сегодня их будет крайне не хватать, а ваши широкие жесты могут значительно почистить не только ваши карманы, но и бюджет на длительное время. Словом, немного умеренности и предусмотрительности не помешает.

Телец

Поступают новые интересные предложения, касающиеся вашей работы. И вы можете пересмотреть свои дальнейшие планы и изменить направления деятельности или хотя бы примерить на себя новые перспективы.

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Близнецы

Сегодня ваше хозяйство потребует внимания, нужно будет привести в порядок жилье, что-то убрать, расчистить, возможно, спрятать зимние вещи, словом, подготовиться к летнему периоду.

Рак

Один из самых удачных дней недели, когда удача будто сама идет в ваши руки, и вам остается только ставить перед собой задачи и идти туда, куда вам нужно. А все само по себе складывается наилучшим для вас образом.

Лев

Вам сейчас не очень хочется рваться вперед, и обстоятельства не очень способствуют прорыву. Вы не видите конечной цели, да и руки пока связаны, поэтому сидите на месте и не рискуйте лишний раз.

Дева

Это будет день безумной популярности, вашей уверенности хватает на то, чтобы и свое мнение отстаивать, и перед людьми смело выступать, и даже вести за собой народные массы, которые хотят в вас видеть лидера.

Весы

Возникает необходимость спрятаться от всего мира где-нибудь подальше. Итак, если у вас будет малейшая возможность уединиться, сделайте все, чтобы сегодня провести день наедине со своими мыслями и вообще ни с кем не пересекаться.

Скорпион

Сейчас не желательно проявлять свою креативность, лучше придержать фантазию и просто исполнять обязанности, без лишних слов и споров. Также день благоприятен для обращения в разные официальные инстанции.

Стрелец

Несмотря на хорошие отношения и длительные связи, кто-то сегодня будет пытаться навязать вам свои взгляды и даже принудить к чему-то. Будьте настойчивы, отстаивайте свое мнение особенно активно.

Козерог

Небольшая локальная победа или милый домашний праздник могут превратиться в большое празднование с привлечением друзей и соседей. Сейчас так не хватает положительных эмоций, так что поделитесь радостью с другими, пусть все порадуются.

Водолей

Неожиданно появляются дополнительные финансы, которые вы можете использовать по своему усмотрению. И эта сумма вам будет настоящей находкой, поэтому тщательно продумайте, на что вы можете ее использовать.

Рыбы

Обстоятельства сегодня меняются просто мгновенно – не успели вы себе запланировать одно, как тут же нужно уже все отменять и браться совсем за другие дела, и все это с колес, без должной подготовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.