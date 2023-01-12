Проблемы на работе или новые перспективы: гороскоп на 12 января для всех  знаков зодиака

Овнов ждут проблемы на работе, они могут оказаться на грани увольнения. Перед Водолеями откроются новые возможности.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 12 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Возникает некоторое напряжение в отношениях с коллегами, что может привести к определенным решениям. К примеру, вы решаете уйти с работы, полностью разорвать отношения или отказаться от должности.

Телец

Вы сегодня решаете, куда вам дальше двигаться, и здесь важно руководствоваться не только какими-то логическими выводами, но и прислушиваться к собственным желаниям, услышать, что говорит сердце, а не только мозг.

Близнецы

Сейчас вы получаете очень хорошие новости, касающиеся вашего дальнейшего роста. О вас идет хорошая слава, хорошие отзывы, вами даже восхищаются и вам подражают, а некоторые даже полностью повторяют ваши мысли и проекты.

Рак

Сегодня важно опираться не только на свою уверенность и случай, но и на чье-то экспертное мнение, например, получить консультацию или совет специалиста, обратиться к более компетентным людям.

Лев

От вас потребуют взять на себя больше обязанностей и ответственности, возможно, будут склонять к определенной должности. Для вида вы можете даже поломаться, но на самом деле вы уже давно об этом мечтаете.

Дева

К вашим словам сегодня прислушиваются, в ваших советах нуждаются, ведь вы опытный специалист в своей сфере, поэтому можете сделать экспертный вывод, подсказать выход в сложных ситуациях.

Весы

Нервное напряжение растет, очень хочется, чтобы вас кто-то обнял и успокоил, а на самом деле приходится самим выполнять роль успокаивающего и утешать своих близких или коллег. Держитесь!

Скорпион

Ваш мозг сегодня будет очень продуктивно работать, выполняя все производственные задачи, впрочем, энергии хватит и на некоторые посторонние темы, например, на создание определенных бизнес-схем. Главное, чтобы они не противоречили законодательству.

Стрелец

Даже небольшие проблемы сегодня не испортят вам настроение, поскольку вы настроены очень решительно, готовы наступать и побеждать, уверены в своей правоте и смело преодолеваете все преграды.

Козерог

Наконец-то у вас будет настроение навести порядок вокруг себя. Вы с удовольствием выбрасываете что-то из своей жизни и своего дома, переставляете мебель и уже убираете все новогодние блестки, настраиваясь на рабочий лад.

Водолей

Начните сегодня какие-то очень важные проекты, не ждите понедельника или начала месяца, просто скажите себе, что сегодня – лучший день для старта. Поверьте, вы запомните эту дату надолго.

Рыбы

Можете сознательно избегать каких-либо контактов, выключать средства связи для того, чтобы сосредоточиться на работе, и не отвлекаться на разные раздражители. И в таком сосредоточенном состоянии у вас действительно получается очень продуктивно работать.

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