Приятные сюрпризы или важные встречи: гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака

Овнов ждут приятные сюрпризы и подарки от близких людей. Рыбы проведут важные встречи.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 18 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Партнеры, родственники или друзья сегодня вас могут немало удивить, подарив что-то приятное и необычное или устроив в вашу честь прием или вечеринку. И вы чувствуете себя самым счастливым человеком в мире.

Телец

Придется играть первые роли, брать на себя ответственность и важные функции, возглавлять проекты, направления и целые коллективы. В конце концов вы уже накопили немало сил и способны развернуть бурную деятельность.

Близнецы

Впереди много скучной и бюрократической работы, которую, впрочем, нужно будет обязательно сделать, ведь вы и так откладывали ее уже длительное время. Поэтому следует с ней как можно быстрее справиться и уже больше не мучиться.

Рак

Пусть вас не смущает снижение общего темпа жизни, которое будет сегодня, а вы так хотели какой-то активности, так рвались вперед. Просто примите тот факт, что не все зависит от ваших желаний, поэтому воспользуйтесь паузой и займитесь чем-нибудь спокойным.

Лев

Вас сегодня будут хвалить, но эти комплименты не стоит воспринимать за чистую монету, ведь не все эти приятные слова будут искренними. Возможно, кто-то хочет усыпить вашу бдительность, задобрить, чтобы потом использовать.

Дева

Финансы сегодня к вам приходят не только от основной работы, но и из каких-то дополнительных источников, например, от какого-то бизнеса, продаж, в виде авансов или неожиданной помощи от родственников или незнакомых людей.

Весы

Наибольшее внимание сегодня – на ваш собственный проект, будь то бизнесовый или общественный, который вы сейчас вовсю развиваете. И это именно тот день, когда нужно приложить максимальные усилия для его популяризации.

Скорпион

Неплохо бы сегодня заранее запланировать уже следующие выходные, особенно, если вы собираетесь куда-то отправиться, в гости или провести их на природе. Так что желательно заранее и о билетах позаботиться, и об угощении.

Стрелец

Кто-то вас пытается проверить на слабо, ставит перед вами новые вызовы и пытается спровоцировать их принять, словом, манипулирует. Поэтому не обращайте внимания на все эти усилия, будьте честными и прямыми, разоблачайте все эти манипуляции.

Козерог

День обещает активную деятельность, когда вам нужно будет успеть и всю работу сделать, и в инстанциях права покачать, и с коллегами комплиментами обменяться, и даже поругаться немного. Но своих запланированных целей вы таки добьетесь.

Водолей

Вы понемногу вовлекаетесь в привычный рабочий график, напряженно работаете над важными задачами, впрочем, не обойдется без приятного бонуса в виде общения с людьми из прошлого, друзьями, родственниками, которые напомнят вам приятные истории из вашей жизни.

Рыбы

Нужно встретиться с очень важными людьми и провести переговоры, поэтому лучше сегодня все усилия направить на подготовку к этой встрече, найти именно те аргументы, которые помогут склонить собеседников на свою сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.