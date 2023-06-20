Приятные сюрпризы или много работы: гороскоп на 20 июня для всех знаков зодиака

Близнецы могут получить подарки, поощрения, деньги – сюрпризы окажутся очень приятными. У Дев будет много работы.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 20 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Может внезапно случиться безумная страсть, когда в голове – туман, в сердце – море эмоций, да и тело активно участвует в этих эмоциональных процессах. А чему удивляться, ведь любовь не сдерживают ни границы, ни возраст, ни сезонные факторы.

Телец

Вы сейчас настолько заняты и озабочены, что нет времени даже на лишние разговоры. Потому что сейчас вам нужно себя очень активно проявлять, заявлять на весь мир и показывать лучшие результаты, особенно если вы недавно занимаетесь определенными направлениями.

Близнецы

Снова на вас сыпятся какие-то подарки, поощрения, деньги, приятные мелочи и отличные возможности, которые вы можете легко использовать. Похоже, что кто-то там наверху решил, что вам не хватает внимания и изо всех сил сыплет на вас всяческие благополучия.

Рак

Могут сегодня пригласить на какие-то торжества, светские или официальные мероприятия, где собирается немало очень важных людей, которые вам нужны для каких-то ваших целей. Поэтому попытайтесь максимально использовать эти возможности.

Лев

К вам сегодня приходят за советом и утешением, вы превращаетесь в заботливую маму, которая печется обо всех, сочувствует, консультирует и советует какие-то действительно полезные вещи. Впрочем, некоторым нужно просто, чтобы их выслушали.

Дева

Этот день обещает быть очень интенсивным по напряжению. Кроме того, что у вас и своей работы будет достаточно, да еще и коллеги, партнеры и руководство подбрасывают вам если не работу, так кучу проблем и задач, которые вы должны решить.

Весы

Появляется надежда на то, что ваши задумки, господа или мечты сбудутся в ближайшее время. Она появляется благодаря какой-то информации, определенному знаку, который вы получаете и приходит осознание, что вы не так уж далеко от реализации задуманного.

Скорпион

Если вы сегодня обратитесь к разным официальным структурам, то можете не просто получить какую-то формальную отписку, но и возможность действительно быстро решить вопрос в вашу пользу.

Стрелец

Кто-то сегодня к вам будет очень неравнодушен, причем это может иметь как положительный, так и отрицательный смысл, ведь будут пытаться навязать вам свои мысли и эмоции, возложить ответственность, в конце концов, вызвать чувство вины.

Козерог

Вам сейчас нужно собраться с мыслями, разбираться в важных вещах, в том числе философских, понять многое о себе, своем окружении и путях, по которым вы идете или собираетесь отправляться, несмотря на все преграды.

Водолей

Будете проявлять свои творческие способности, применять свое бурное воображение и фантазию, создавать какие-то проекты, может сначала в своей голове, а затем – и в реальности. Хорошее время для того, чтобы сочинять тексты, писать сценарии, разные истории.

Рыбы

Захочется обновить свои знания и впечатления, получить какое-нибудь образование или пройти мастер-классы. В конце концов, можете даже прийти к мнению, что нужно получать очень основательные знания и решиться на высшее образование или долгосрочные курсы.

Как сообщал ОBOZREVATEL, летнее солнцестояние, которое в этом году выпадает на 21 июня, является моментом наибольшей активности, пиком солнечного года. Что, конечно, не может не отразиться на астрологической ситуации. Читайте гороскоп.

Астрологи утверждают, что летние месяцы будут наполнены яркими событиями, незабываемыми эмоциями, путешествиями и впечатлениями. А для некоторых знаков зодиака наступит период стабильности и процветания. Всего трем знакам летом повезет сказочно разбогатеть.