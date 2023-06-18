Очень мощный момент: что летнее солнцестояние принесет каждому знаку зодиака

Летнее солнцестояние, которое в этом году выпадает на 21 июня, является моментом наибольшей активности, пиком солнечного года. Что, конечно, не может не отразиться на астрологической ситуации.

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Эксперты составили гороскоп на летнее солнцестояние 2023 года для всех знаков зодиака. И вот что он предвещает.

Овен

Пора выходить из системы! Поставьте на паузу миллион дел, которые у вас есть сейчас и переключите внимание на свою домашнюю жизнь. Потому что она так же важна, как и все другие сферы. Возможно, вы больше работаете из дома, начинаете новый проект по ремонту, реорганизуете свой шкаф или готовитесь к большому переезду. Вложите в это душу, это поможет вам построить надежный и прочный фундамент для любого человека, проекта или бизнеса, которому вы даете жизнь этим летом.

Телец

Погрузитесь в новую книгу у бассейна или наконец-то сходите на тренировку, на которую ваши друзья продолжают пробовать вас затащить. Этим летом вы можете сосредоточиться на коммуникационных проектах, таких как запуск подкаста или новый онлайн-курс. Что бы это ни было, опирайтесь на свое окружение и с радостью делитесь своими историями с близкими. Юпитер – планета экспансии и возможностей – сейчас на вашей стороне. Доверьтесь Вселенной и действуйте!

Близнецы

В это летнее солнцестояние вам пора серьезно задуматься о том, как вы зарабатываете деньги. Ваша творческая форма на пике, как и ваши навыки ведения переговоров. Сейчас идеальное время, чтобы довериться своим блестящим идеям и попросить о том, чего вы заслуживаете. Действуйте, потому что без собственных усилий вы ничего не добьетесь.

Рак

Это ваш сезон начинается, так что это ваш момент. Вы фонтанируете идеями и ваша уверенность не имеет предела. Раскройте свои сильные стороны и позвольте другим увидеть вас. Сейчас вы готовитесь к новому началу, и наслаждайтесь стартовой линией. Но самое главное, чувствуйте любовь, делитесь любовью и радуйтесь всему, что приходит в вашу жизнь.

Лев

Вы сейчас в ударе. Вы исполнены энергии, заряжены и чувствуете себя творчески, но было бы неплохо направить часть этой энергии внутрь себя. Возможно, попытайтесь отказаться от телефона в пользу коврика для йоги или обменять вечер в соцсетях на прогулку в парке. Провести время в одиночестве – отличный способ узнать о себе что-нибудь новое, поэтому не игнорируйте такую возможность.

Дева

Прочь все старое. Возможно, вам пора просмотреть свой круг общения или избавиться от хлама дома. Если в вашей жизни есть люди, которые только мешают или прибавляют стресса, подумайте, так ли дороги вам отношения с ними. Освободите место для новых друзей. Впрочем, тем, кто вам действительно близок, посвятите как можно больше времени.

Весы

Это летнее солнцестояние принесет новые возможности для работы. Если вы чувствуете себя немного подавлено или напряженно относительно вашей карьеры, постарайтесь расслабиться – скоро дела пойдут вгору. Вы можете получить повышение на работе или совершенно новый интересный пост. Будьте готовы к тому, что на вас будет смотреть больше людей.

Скорпион

Готовьте свой паспорт, ведь летнее солнцестояние несет вам возможности для поездок. Даже если не буквально поездки куда-то, а невероятная информация о местах, где вы еще не бывали, или интересные планы. Независимо от того, что именно это будет, приготовьтесь выйти из своей зоны комфорта, какой является для вас ваш дом.

Стрелец

Ваша интуиция сейчас на пике. Это прекрасное время, чтобы заглушить весь внешний шум и прислушаться к своему голосу. Используйте эту энергию, чтобы замедлиться и перезарядиться — пора сосредоточиться на своем собственном пути к душевной целостности. Вы также можете заметить, что в настоящее время у вас появился более глубокий интерес к финансовому планированию или инвестированию. Начните действовать в этом направлении.

Козерог

Здоровые отношения требуют работы, и сейчас самое время засучить рукава. Возможно, вы наконец поняли, чего хотите или, возможно, вы делаете большие шаги вместе со своим партнером. Что бы ни происходило в вашей личной жизни, летнее солнцестояние побуждает вас усердно работать, чтобы довести дело до финиша. Не бойтесь откровенных разговоров с близким человеком.

Водолей

У вас сейчас слишком много дел. Но сделайте вдох или вздремните, потому что впереди новые вызовы. Сейчас лучшее время, чтобы позаботиться о себе физически и умственно, поэтому попробуйте включить короткую медитацию в свой утренний распорядок или прогуляйтесь, чтобы получить ощущение более глубокого вдохновения и радости. Хотя бы пять минут в день принесут ощутимые результаты.

Рыбы

Что заставляет вас чувствовать себя свободно? Используйте это солнцестояние, чтобы усилить свои способности и таланты. Вспомните старое хобби или выйдите на улицу с кистью и чистым холстом. Ваш внутренний ребенок хочет творить, играть и наслаждаться свободой. Самовыражение – ваша суперсила прямо сейчас, пусть оно подпитывает вас этим летом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023 года.

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