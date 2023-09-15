Приятные новости или проблемы: гороскоп на 15 сентября для всех знаков зодиака

Раки получат приятные новости, которые придадут им сил. Тельцы столкнутся с проблемами, которые выбьют из колеи.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 15 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Командная поддержка сегодня будет очень кстати. Потому что самим принимать решение сейчас довольно сложно, нужно стороннее экспертное мнение, а еще взглянуть на вашу ситуацию с разных точек зрения и иметь дополнительные руки для работы.

Телец

Хоть вы кроткий и спокойный человек, сегодня вас могут вывести из себя. И тогда держите меня семеро, потому что остановить и обуздать вас почти невозможно. Время от времени следует показывать другим, что ездить на вас небезопасно для здоровья.

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Близнецы

Возникает необходимость выговориться, сбросить с себя тяжелое бремя и напряжение. И вы будете использовать любую возможность поговорить для того, чтобы почувствовать облегчение. В некоторых случаях может помочь даже написание кому-то письма.

Рак

Вы получаете приятные новости, которые вас окрыляют, и день обещает быть радостным и вдохновенным. Все ваши планы реализуются, мечты сбываются, даже в том наилучшем варианте, на который вы не рассчитывали.

Лев

Средства сегодня где-то деваются, вы их свободно тратите, наслаждаясь процессом и эмоциональными покупками. В конце концов, это ваши деньги и вам решать куда их вкладывать: во что-то большое и важное или в свое хорошее настроение.

Дева

Вместо того, чтобы честно и добросовестно работать, вы сейчас пытаетесь всячески избегать решения каких-то производственных моментов и вообще любой деятельности, надеясь на то, что руководство не заметит.

Весы

Для решения домашних дел этот день будет удачным, и можно делать все, что касается вашей семьи, хозяйства, недвижимости. Поэтому все свои рабочие моменты можете перенести на следующую неделю, а сейчас заняться частными вопросами.

Скорпион

Не беспокойтесь, если вам нужно будет бросить какую-то работу или проект буквально на полпути, не завершив, и заняться совсем другими делами. Возможно, он настолько проигрышный, что вам совсем не нужно доводить его до конца.

Стрелец

Желание будет одно – спрятаться подальше от всего мира, уединиться, и даже ни о чем не думать, просто посидеть в тишине и покое. Или же погрузиться в какую-нибудь монотонную работу, чтобы голова оставалась пустой.

Козерог

Не торопитесь сегодня платить по счетам. Может оказаться так, что платить вам не нужно. Или исчезает такая потребность, или кто-то за вас все оплатит, и вы получите нужные вам товары или услуги и останетесь с деньгами.

Водолей

Внезапно нужно будет все бросить и уехать, возможно, даже очень далеко. Но вы готовы к любым приключениям, хоть и не все с собой можете прихватить. В конце концов, возьмите только деньги и документы, а все остальное купите по дороге.

Рыбы

Вы сейчас находитесь на пике своих возможностей, сил еще много, даже на исходе недели, и вам нужно будет их куда-то девать. Так вы и со своей работой справляетесь, и порядки будете наводить, и людей вокруг своим рвением собирать.

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