Приятные 'бонусы' или сверхсложные задачи: гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака

Близнецов ждут приятные бонусы, они могут получить деньги, на которые не рассчитывали. Весам придется решать сверхсложные задачи.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 30 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня следует проявлять инициативу, а не отсиживаться в тени. Впрочем, вам даже об этом и намекать не стоит, ведь вас еще и придерживать надо, настолько вы быстро заводитесь и решительно направляетесь туда, куда вам хочется.

Телец

Ваш боевой дух сегодня на очень высоком уровне, вы готовы к подвигам, способны на поступки, очень собраны и уверены, и у вас есть все основания надеяться, что ваша уверенность и активность будут адекватно оценены руководством.

Близнецы

Получаете приятные бонусы – какие-то деньги, подарки или услуги, на которые даже не рассчитывали, ведь делали какое-то добро не потому, что ожидали вознаграждения. Но люди радом с вами решат вас материально поддержать и вознаградить.

Рак

Посвятите этот день просмотру прошлого и планированию будущего, когда можно проанализировать свои ошибки и успехи, определить приоритеты, нарисовать цели и выбрать пути скорейшего их достижения.

Лев

Финансовые сделки сегодня будут удачными, особенно если вы закладываете материальную базу на будущее, например, подписываете какие-то договоры, вкладываете куда-то деньги, страхуете свое имущество, устанавливаете свои правила.

Дева

Может произойти небольшой спад активности, ведь скажется перенапряжение последних дней и усталость от происходящих вокруг событий. Сил хватит только на то, чтобы посидеть на рабочем месте и сделать вид, что вы безумно заняты.

Весы

Не пытайтесь сегодня самостоятельно справиться со сверхсложными задачами, которые перед вами стоят. Ищите поддержки, просите о помощи, делегируйте полномочия, словом, совместные усилия сейчас гораздо эффективнее индивидуальной работы.

Скорпион

Пытаетесь правильно распределять те средства, которые к вам придут. Ведь нужно будет учесть и насущные нужды, и перспективные расходы, и выплату долгов, и все те статьи расходов, которые вы определили.

Стрелец

Напрягаться вам сейчас совсем не хочется, но будет желание отсидеться, а лучше отлежаться, где-то в тихом месте, ничего особенного не делать, даже не готовить ничего. Просто бездельничать и набираться сил.

Козерог

Улучшаются ваши бизнес-дела, возможно, начинают поступать какие-то доходы, а возможно, вы только в начале пути и находите именно ту золотую жилу, которая позволяет в будущем чувствовать себя обеспеченными.

Водолей

Внезапно посреди недели может произойти смена планов, и вместо того, чтобы провести этот день в привычном режиме, вы отправляетесь в совершенно неожиданное место, может, в командировку, или вас отправляют на отдых, в отгул.

Рыбы

Будет возможность показать другим насколько вы искусны, опытны и профессиональны, а еще – креативны, то есть проявить все свои профессиональные качества. Возможно, вы проходите аттестацию, сертификацию или сдаете какой-то профессиональный экзамен.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредоточиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.