Приготовьтесь к тяжелой неделе: гороскоп на 6-12 августа

Астрологическая ситуация на неделе с 6 по 12 августа побуждает все знаки исследовать границы своей физической реальности объективно и нейтрально. Звезды призывают сохранять спокойствие, думать о том, что для нас действительно ценно и общаться вдумчиво.

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Прогноз, составленный для каждого зодиака, подскажет, как действовать и на что надеяться в эти дни. Узнайте, что ждет именно вас.

Овен

Мысли о деньгах, ресурсах и расходах могли отобрать у вас много энергии в последнее время. Настройтесь на частоту изобилия, делая то, что доставляет вам радость и творческое вдохновение.

Телец

Ваш внешний вид может являться источником стресса. Но не тратьте энергию на такое беспокойство, а направьте ее на заботу о себе и на проявление своей внутренней красоты.

Близнецы

Вы проходите через этап завершения, который может быть для вас непростым. Смотрите на это с рациональной точки зрения. Попросите поддержки у родных и друзей, и вы ее получите.

Рак

Вы можете почувствовать, что бремя всего мира лежит на ваших плечах. Заземлите себя, начав жить здесь и сейчас. Наслаждайтесь запахами, вкусами, цветами и окружающими вас звуками. И вам станет легче.

Лев

Вы можете переживать из-за того, что думают о вас другие. Отключитесь от этих мыслей, вспомните о своих успехах и достижениях, напомните себе, кто вы на самом деле.

Дева

Беседы на острые темы, как религия или политика, истощили вас. Постарайтесь восстановить свой внутренний ресурс, побыв в одиночестве.

Весы

Финансовая проблема, с которой вы столкнулись, омрачает ваше счастье тяжелыми эмоциями. Чтобы справиться с ними, обратитесь за поддержкой близких людей.

Скорпион

Ваши нынешние отношения могут вас тяготить. Переключите внимание на построение карьеры. Когда вы снова найдете цель в жизни, в отношениях тоже все станет на свои места.

Стрелец

Вы можете ощущать признаки подлинного выгорания и потерю цели. Чтобы справиться с этим, возьмите отпуск и совершите хотя бы маленькое путешествие. Также это хорошее время для интересного обучения.

Козерог

Романтика и страсть наполняют вашу жизнь. Позвольте себе полностью слиться с этими чувствами. Это также принесет вам неожиданные творческие решения.

Водолей

Если домашние проблемы вызывают у вас чрезмерный стресс, утешения ищите за пределами дома. Общайтесь с приятными для себя людьми и вы найдете баланс.

Рыбы

Вы можете быть перегружены мыслями и планированием. Перестаньте пытаться осмыслить жизнь и обратите большее внимание на тело. Физическая активность улучшит ваше настроение.

Ранее OBOZREVATEL публиковал нумерологический прогноз на август на основе вашего личного числа месяца.

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