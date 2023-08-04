Что готовит август: нумерологический прогноз на месяц

Согласно нумерологии, август 2023 является 6 месяцем мира. Энергия шестерки – это любовь, забота и нежность. Поэтому это время, чтобы показать свои чувства друзьям, семье и другим.

Видео дня

Будьте готовы обрести баланс и гармонию в жизни в последний месяц лета. Астрологи составили нумерологический прогноз, который поможет спланировать и преодолеть все препятствия.

В шестом Всемирном месяце вы сможете найти творческий подход и проявить свои таланты. Это может быть обычное приготовление пищи, уборка или, возможно, вам захочется заниматься йогой или начать вышивать. 6 – это число любви, поэтому в августе уделите больше внимания своему партнеру.

Чтобы узнать более подробный прогноз для себя, нужно высчитать свой персональный месяц.

Добавьте отдельные цифры месяца и дня рождения. Например, если вы родились 26 апреля, добавьте 4+2+6=12.

Затем предварительную сумму добавьте к сумме цифр текущего года. Сейчас 2023 год, поэтому 12+2+0+2+3=19. Нужно уменьшить полученную сумму до однозначного числа, то есть 1+9=10 и 1+0=1

Далее добавьте полученное число к числу текущего месяца. К примеру, сейчас август – это восьмой месяц. 1+8=9. Это и будет цифра вашего личного месяца.

Если у вас получилось двузначное число, добавьте цифры между собой, чтобы получить однозначное.

Персональный месяц 1

Энергия числа 1 наполнит вас силами и оживит ваш дух. Вы исполнены решимости уверенно идти к своей цели и оставить позади все неприятные воспоминания и события. Изменения, которые вы ощущаете сейчас, улучшат вашу жизнь. Вас ждут новые возможности и приятные сюрпризы.

Вы можете завести новые знакомства, которые помогут в будущем. 1 символизирует индивидуальность, потому доверяйте своей интуиции. Ставьте себя на первое место, а не угождайте другим. 1 – это также число лидера, поэтому помните, что вы являетесь примером в этом месяце и все будут обращать внимание на вас.

Персональный месяц 2

Ожидайте эмоциональных событий в этом месяце. Ваши чувства – это руководящая сила, поэтому аккуратно доверяйте им. Ваша интуиция особенно остра в августе. Прислушивайтесь к себе и следите за своим языком тела. Больше общайтесь с другими и уделяйте внимание семье и близким.

Отношения наполнятся страстью и гармонией. А если вы одиноки, то это отличное время найти своего партнера.

Персональный месяц 3

Тройка означает самовыражение, поэтому в этом месяце вы хотите больше общаться и быть в центре внимания. Говорите, делитесь и освещайте свои идеи другим, у вас будет много людей, которые захотят это услышать.

Число 3 символизирует обаяние, поэтому вы быстро найдете свою аудиторию. Вам может начать нравиться это внимание, и вы будете желать его. Но популярность порождает и критику, поэтому помните, что не для всех вы можете быть идеальным. Продолжайте проявлять свою уникальность.

Персональный месяц 4

Ваш уровень сосредоточенности, преданности и выносливости повысится, поэтому используйте это время лучше. Если вы склонны тратить свою энергию на слишком много проектов одновременно, составьте себе график, ежедневный список дел и следуйте ему.

Это прекрасный месяц, чтобы усовершенствовать свои навыки и узнать что-то новое. Четверка заставит вас наладить отношения с родственниками. Это идеальное время, чтобы углубиться в свою родословную или рассказать истории своего детства детям, партнеру или друзьям.

Персональный месяц 5

В августе старайтесь быть гибким и это касается не только вашего тела, но и вашего мышления. Нумерология пятерки приносит много изменений, поэтому ваша главная задача в течение следующих недель — впустить их.

Вы можете начать думать, что ваши романтические и дружеские отношения уже не такие, как раньше. Но это ложные чувства, которые могут появиться из-за переживаемых вами изменений. Попытайтесь принять происходящее, ваша жизнь меняется к лучшему.

Посмотрите вокруг в поисках свежего вдохновения. Прочтите новую книгу или посетите другой город.

Персональный месяц 6

Нумерология 6 напоминает вам сколько красоты, любви и творчества существует в вашем доме. Если у вас есть семья, вы найдете способы влюбиться в нее снова. Если вы одинок или живете далеко от тех, кто вам дорог, то это прекрасное время, чтобы посетить их.

Шестерка символизирует щедрость, но соблюдайте осторожность, чтобы вы не переборщили с делами и не истощили свой организм. Подумайте о таких видах искусства, как гончарство, макраме или вышивание. Если у вас есть скрытый талант, пора показать его.

Персональный месяц 7

Семерка означает, что время для отдыха и размышления. Если вы спешите, чтобы выполнить чужие дела и поручения, то пора сосредоточиться на себе. Замедлите свой темп и подумайте о собственных потребностях и желаниях.

Вы должны осознать, что настоящая работа, которую вы должны проделать сейчас, – это внутренняя работа. Проведите время этого месяца с положительными людьми, которые поддерживают вас. Избегайте тех, кто токсичен и истощает вашу энергию.

Относитесь к своему телу как к храму, а к своему разуму как к драгоценной святыне.

Персональный месяц 8

Будьте готовы к тому, что ваши большие амбиции начнут воплощаться в жизнь. Восьмерка приносит достаток и благословение. Оцените тот путь, который вы преодолели, чтобы добиться успеха сейчас. Число 8 помогает вам реализовать свои цели так, как вы не думали. Вы сможете расширить свое мировоззрение и стать более уверенными.

Это хороший месяц для инвестиций или деловых сделок. Вероятно, вы примете правильные решения – ваше сердце и голова сейчас уравновешены.

Персональный месяц 9

Этот месяц подводит вас к концу личного нумерологического цикла. Что-то в вашей жизни близится к концу, и вас просят отпустить это. Это могут быть отношения, рабочий проект или набор убеждений, которые держат вас. Это тяжело, но это необходимая часть для вашего развития.

Вы можете остаться таким, какой вы есть или вы можете отпустить старую версию себя и подняться на новый уровень. Уделите время себе в этом месяце, чтобы чувствовать себя хорошо.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп, где рассказывает, кому повезет в работе в августе.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.