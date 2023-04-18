Придется поплакать: три знака зодиака ждет тяжелая неделя

Два важнейших астрологических события второго месяца весны состоятся в период с 18 по 23 апреля, поэтому некоторых знаков зодиака на этой неделе ждут серьезные испытания. Помимо солнечного затмения и ретроградного Меркурия на общую нестабильность влияет эмоционально изменчивый Марс в транзите Рака.

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Эти аспекты могут создать напряжение во всех аспектах жизни. По словам астрологов, пора остановиться и обдумать альтернативные варианты развития событий, ведь все планы у Тельцов, Раков и Козерогов пойдут кувырком.

Телец

Вам захочется побыть в одиночестве, чтобы переосмыслить важные вопросы. Однако это вам вряд ли удастся. Нужно будет заботиться о друзьях и членах семьи, которым очень необходима ваша поддержка. Астрологи говорят, что "солнечное затмение погрузит вас вовнутрь, предвещая то, что должно произойти в последующие несколько лет". Следует прислушиваться к своей интуиции, чтобы принять правильные решения. Ретроградный Меркурий осветит то, чего вы не смогли увидеть, особенно когда речь идет о ваших личных ценностях.

Рак

Вас ждут новые открытия. Появятся перспективные возможности в карьере. Однако вы будете чувствовать себя настолько эмоционально истощенными, что можете их и не заметить. У вас нет сил и выносливости, чтобы уверенно идти вперед. На этой неделе вам также будет тяжело сохранять ясный ум. Гиперчувствительность может привести к гневу и спровоцировать конфликты. Звезды советуют поразмышлять над своими ценностями, особенно с точки зрения вашего видения будущего и чувства причастности к миру.

Козерог

Сделайте глубокий вдох и принимайте важное решение. Дальше откладывать некуда. Перед затмением на этой неделе Луна войдет в ваш четвертый дом эмоциональных основ и столкнется с активным Марсом в секторе отношений. Нужно честно поговорить с партнером и решить давно беспокоящие вас вопросы. Отношения наладятся, если вы готовы идти на компромисс и навстречу друг другу. Полное солнечное затмение 20 апреля положит начало трансформации и обновлению, которое, вероятно, даст результаты в течение следующих шести месяцев. В профессиональной сфере все пойдет не так гладко, как бы вам хотелось. Наступает период денежной нестабильности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что период ретроградного Меркурия, который продлится до 14 мая, станет толчком для глубинных трансформаций.

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